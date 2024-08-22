Έξι είδη πλαστικού με τη μορφή μικροσωματιδίων και νανοσωματιδίων εντοπίσθηκαν σε φιάλες Coca-Cola και Schweppes στο πλαίσιο έρευνας που δημοσιεύεται σήμερα από την ένωση Agir pour l'Environnement (Δράση για το Περιβάλλον) και απευθύνεται στις υγειονομικές αρχές.

Ο γενικός διευθυντής της εν λόγω ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Στεφάν Κερκόβ, εκτιμά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι οι καταναλωτές της Coca-Cola «πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τη μοριακή αστάθεια της φιάλης από πλαστικό».

Δύο εργαστήρια μελέτησαν τα δείγματα που προέρχονται από φιάλες ενός λίτρου της Coca-Cola Original και ενάμισι λίτρου της Schweppes Indian Tonic έπειτα από ένα, δέκα και μετά είκοσι ανοίγματα, προσομοιάζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τη συνηθισμένη χρήση τους.

Χάρη σε ανάλυση με υπέρυθρες ακτίνες, η παρατήρηση των μικροπλαστικών -πλαστικά σωματίδια μικρότερα των 5 mm- αποκαλύπτει την παρουσία έξι διαφορετικών πολυμερών, μια «εκπληκτική» ανακάλυψη, σύμφωνα με την ένωση, η οποία αναφέρει πως «οι κατασκευαστές δεν δηλώνουν παρά 2 πολυμερή σε επαφή με το ποτό: το PE (σ.σ.: πολυαιθυλένιο) στο πώμα και το PET (σ.σ.: τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) στη φιάλη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην περίπτωση της Coca-Cola (46 μικροσωματίδια ανά λίτρο έπειτα από μια εικοσαριά ανοίγματα), όπως και στην περίπτωση της Schweppes (62 ανά λίτρο), όσο περισσότερες φορές ανοίγει η φιάλη, τόσο περισσότερα μικροσωματίδια περιέχει το αναψυκτικό, και η ένωση Δράση για το Περιβάλλον προβάλλει ως εκ τούτου την υπόθεση ότι «για τα μικροπλαστικά που εντοπίζονται, ευθύνεται η φθορά του πώματος.

Ίδια είναι η διαπίστωση και για τα νανοσωματίδια πλαστικού, το μέσο μέγεθος των οποίων αυξάνει στο βαθμό που ανοιγοκλείνει το πώμα της φιάλης. Το απειροελάχιστο μέγεθός τους, καθώς είναι 1.000 φορές πιο μικρά από ένα μικροσωματίδιο, τα κάνει να αφομοιώνονται πιο εύκολα από τους ζωντανούς οργανισμούς, δημιουργώντας «πολύ πιο σημαντικό κίνδυνο για την υγεία», σύμφωνα με την έρευνα.

Η Schweppes ανέφερε χθες, Τετάρτη, στην εφημερίδα Parisien ότι το σύνολο των συσκευασιών της ανταποκρίνεται «στις αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται από τις γαλλικές και τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές» και ότι τα μικροπλαστικά, «αν αποδειχθούν παρόντα», «δεν έχουν εσκεμμένα ενσωματωθεί στις συσκευασίες μας».

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως επικοινώνησε και με την Coca-Cola, η οποία δεν έχει δώσει προς το παρόν απάντηση.

Η μελέτη δεν έχει την αξία επιστημονικής μελέτης, όμως φανερώνει ένα «συσχετισμό», διευκρινίζει η ένωση, η οποία υπενθυμίζει πως «η εσωτερικοποίηση και η συσσώρευση μικροπλαστικών στο ανθρώπινο σώμα δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία οι οποίοι δεν είναι ακόμα καλά γνωστοί» και καλεί τη Γενική Διεύθυνση Υγείας (DGS), την υγειονομική υπηρεσία Anses και την DGCCRF (Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, την Κατανάλωση και την Καταστολή Απατών) να λάβουν μέτρα «για να μπει τέλος σ' αυτή την 'τυχαία' μόλυνση».

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως τον Ιούλιο 2022 η ένωση Agir pour l' Environnement είχε δημοσιοποιήσει μια παρόμοια έρευνα για εννέα μάρκες εμφιαλωμένου νερού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.