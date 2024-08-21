Φιλιππίνες: Το στέλεχος του κρούσματος της mpox δεν συνδέεται με αυτό της Αφρικής

Το στέλεχος του ιού της mpox που εντοπίστηκε σε ασθενή στις Φιλιππίνες δεν συνδέεται με αυτό που έχει ενσκήψει την τρέχουσα περίοδο στην Αφρική, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

Οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ένας 33χρονος διεγνώσθη ότι έχει προσβληθεί από mpox, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για τον προσδιορισμό της γενετικής αλληλουχίας του στελέχους του ιού από το οποίο προσβλήθηκε.

«Πρόκειται για την παλιά παραλλαγή», δήλωσε στο AFP ο υπουργός Υγείας των Φιλιππίνων Τεοντόρο Ερμπόσα, αναφερόμενος στην παραλλαγή clade 2, η οποία θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη από την clade 1b που εξαπλώνεται επί του παρόντος στην αφρικανική ήπειρο.

Ο ασθενής παραμένει σε καραντίνα στο νοσοκομείο και δεν έχει ταξιδέψει εκτός Φιλιππίνων, διευκρίνισε ο υπουργός.

Η επανεμφάνιση της mpox στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό), αλλά και στο Μπουρούντι, στην Κένυα, την Ρουάντα και την Ουγκάντα, ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει την περασμένη εβδομάδα επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας με διεθνές ενδιαφέρον, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Η προειδοποίησή του αφορά την παραλλαγή clade 1b του ιού της mpox.

Η ασθένεια αυτή, η οποία ονομαζόταν παλαιότερα ευλογιά των πιθήκων, μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και μέσω στενής σωματικής επαφής μεταξύ ανθρώπων. Προκαλεί πυρετό, μυϊκούς πόνους και δερματικές βλάβες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

