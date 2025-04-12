Τι κάνει το Matcha και είναι τόσο δημοφιλές που πια έχει έλλειψη

Tο τσάι γενικά είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές ρόφημα στον κόσμο -εννοείται μετά τον καφέ- αλλά τον τελευταίο καιρό μια συγκεκριμένη ποικιλία το matcha έχει τραβήξει το εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως.

Η κατανάλωση αυτής της ιαπωνικής πράσινης σκόνης τσαγιού έχει εκτοξευτεί — η αγορά matcha εκτιμήθηκε στα 3,63 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 8,67 δισεκατομμύρια μέχρι το 2031. Αυτό οφείλεται κυρίως σε καταναλωτές που προσέχουν την υγεία τους, influencers που είναι "κολλημένοι" με το πράσινο τσάι και την αύξηση του τουρισμού στην Ιαπωνία.

Παραδοσιακά, το matcha πίνεται απλά σαν ρόφημα, αλλά πλέον μπαίνει και σε άλλα προϊόντα — όπως παγωτά, γλυκά και αρτοσκευάσματα. Η γεύση του είναι ιδιαίτερη και φαίνεται πως ο κόσμος δεν χορταίνει να το δοκιμάζει.

Το απίστευτο είναι δε, πως επειδή γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, υπάρχει πλέον πρόβλημα να καλυφθεί η παγκόσμια ζήτηση. Δηλαδή έχουμε -ήδη- έλλειψη matcha. Η συγκομιδή του είναι δύσκολη και χρονοβόρα: χρειάζονται περίπου πέντε χρόνια για να μεγαλώσει το φυτό, και οι μηχανές που αλέθουν τα φύλλα σε αυτή τη λεπτή σκόνη δουλεύουν αργά. Το καλύτερης ποιότητας matcha μάλιστα μαζεύεται μόλις μόνο μία φορά τον χρόνο, την άνοιξη, πράγμα που κάνει δύσκολο το να αυξηθεί γρήγορα η παραγωγή για να καλύψει την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση.

Μια ζήτηση πάντως που δεν δείχνει να πέφτει. Δεν δείχνει δηλαδή να είναι απλά μόδα που θα περάσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν και πολλοί το επιλέγουν για τη γεύση του, μεγάλο μέρος της δημοτικότητάς του οφείλεται στα πιθανά οφέλη για την υγεία. Το matcha ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα είδη τσαγιού γιατί περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδεις ουσίες. Κάποια από αυτά τα πιθανά οφέλη, ακόμα δεν έχουν αποδειχτεί πλήρως επιστημονικά αλλά ακόμα ερευνώνται.

Καρδιά

Περιέχει πολλές κατεχίνες (αντιοξειδωτικές ουσίες), που μπορεί να βοηθήσουν στην υγεία της καρδιάς. Μπορεί να μειώσει την «κακή» χοληστερίνη (LDL) και να αυξήσει την «καλή» (HDL), αν και η έρευνα δεν είναι ακόμα απόλυτα ξεκάθαρη.

Ζάχαρο

Οι κατεχίνες μπορεί να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας την πέψη των υδατανθράκων και το οξειδωτικό στρες, ενώ βελτιώνουν και την ευαισθησία στην ινσουλίνη και την υγεία του εντέρου.

Καρκίνος

Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι το matcha μπορεί να έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Έχει ένα πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό (EGCG) που ίσως μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μειώνει τον όγκο και εμποδίζει την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων, αλλά χρειάζονται κι άλλες μελέτες.

Φλεγμονές

Τα πολυφαινόλες που περιέχει έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και μπορεί να προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες, βοηθώντας στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

Εγκέφαλος και μνήμη

Το EGCG βοηθά στη διαύγεια του νου και ίσως προστατεύει από νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ, χάρη στις αντιοξειδωτικές και αντιγηραντικές του ιδιότητες.

Όλα αυτά έχουν κάνει το Matcha την παγκόσμια νέα τάση που αναπτύσσεται ακάθεκτη.

