Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Ξεκινά η χορήγηση του πειραματικού εμβολίου για τον καρκίνο του πνεύμονα

Η χορήγηση εμβολίου για τον καρκίνο του πνεύμονα ξεκινά σύντομα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής εξατομικευμένης θεραπείας.

Η έρευνα έχει ξεκινήσει τους τελευταίους τέσσερις μήνες, διαδοχικά σε πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει περισσότερους από 600 ασθενείς.

Το εμβόλιο θα χορηγείται σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που πληρούν τα ιατρικά κριτήρια, στην Κλινική Μοριακής Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και συμμετέχει στην παγκόσμια κλινική μελέτη ανάπτυξης του εμβολίου από διεθνή ομάδα επιστημόνων.

Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη

Σύφωνα με τον καθηγητή Παθολογίας Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, διευθυντή της Γ' Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στο «Σωτηρία», Κωσταντίνο Συρίγο το εμβόλιο αφορά ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα.

«Θα πρέπει να υπάρχει αρκετά μεγάλο ιστολογικό κομμάτι, (βιοψία δηλαδή) για να μπορούμε να δουλέψουμε και να το επεξεργαστούμε.

Ο ασθενής για να ενταχθεί στη μελέτη θα πρέπει να μην έχει πάρει άλλη ενδοφλέβια θεραπεία πριν. Και επίσης, θα πρέπει να μην έχει εγκεφαλικές μεταστάσεις. Ή αν έχει εγκεφαλικές μεταστάσεις, αυτές θα πρέπει πρώτα να έχουν θεραπευτεί. Σε σχέση με το χειρουργείο αυτή τη στιγμή το εμβόλιο αξιολογείται σε προχωρημένα στάδια, δηλαδή σε στάδια που υπάρχουν ήδη μεταστάσεις, άρα σε ασθενείς που δεν έχουν ένδειξη για χειρουργείο.

Αν κάποιος ασθενής στο παρελθόν έχει κάνει χειρουργείο, στη συνέχεια παρουσιάστηκε υποτροπή του καρκίνου του και έκανε μεταστάσεις, ναι αυτός ο άρρωστος μπορεί να μπει στη μελέτη» δήλωσε ο καθηγητής.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της Κλινικής, ογκολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μοριακής Ιατρικής Σοφία Μπάκα, «το εμβόλιο χορηγείται σε ασθενείς που έχουν λάβει χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία και στη συνέχεια έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο του πνεύμονα, μη μικροκυτταρικό. Στη συνέχεια, οι ασθενείς θα λάβουν ανοσοθεραπεία μαζί με το εξατομικευμένο εμβόλιο». Το εμβόλιο εκπαιδεύει και πυροδοτεί το ανοσοποιητικό σύστημα, προκειμένου αυτό να κινηθεί εναντίον της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου.

«Η εξατομικευμένη θεραπεία είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο για τους ασθενείς που λαμβάνουν μέρος στη συγκεκριμένη κλινική μελέτη. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασθενείς θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την Κλινική Μοριακής Ιατρικής», διευκρίνισε η κ. Μπάκα.

