Σχεδόν 200 φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν μέσα σε σπίτια έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες με τους επιστήμονες να μελετούν τη σκόνη που βρίσκεται μέσα σε αυτά.

Συγκεκριμένα στα προκαταρκτικά ευρήματα από τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που πραγματοποιήθηκε το 2021, οι επιστήμονες που εξέτασαν την οικιακή σκόνη εντόπισαν 197 φυτοφάρμακα συνολικά.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η έρευνά τους υποστηρίζει την ιδέα ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχουν τα φυτοφάρμακα όταν αντιδρούν με άλλες χημικές ουσίες ή και μεμονωμένα. Υποστηρίζουν ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει για ουσίες που χρησιμοποιούνται ήδη, καθώς και για εκείνες που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί.

Περισσότερο από το 40% των φυτοφαρμάκων που βρίσκονται στη σκόνη έχουν συνδεθεί με εξαιρετικά τοξικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και της διαταραχής του ορμονικού συστήματος στους ανθρώπους.

Ο αριθμός των φυτοφαρμάκων σε κάθε σπίτι κυμαινόταν μεταξύ 25 και 121 και τα επίπεδα φυτοφαρμάκων έτειναν να είναι υψηλότερα στα σπίτια των αγροτών.

Ο καθηγητής Paul Scheepers, του Ινστιτούτου Radboud για Βιολογικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, δήλωσε: «Έχουμε πολλές επιδημιολογικές μελέτες που δείχνουν ότι οι ασθένειες συνδέονται με μείγματα φυτοφαρμάκων».

Υποστήριξε ότι τα φυτοφάρμακα στη σκόνη βρήκαν τον δρόμο τους στα σπίτια των ανθρώπων μέσω των παπουτσιών, καθώς και από τα κατοικίδια όπως γάτες και σκύλους. «Αν δεν βγάλουμε τα παπούτσια έξω από το σπίτι, τότε φέρνουμε πολλή βρομιά από έξω. Τα κατοικίδια είναι επίσης μια πηγή», είπε ο Scheepers.

«Υπάρχουν πολλές μελέτες που υποδεικνύουν ότι τα ζώα συλλέγουν ορισμένες μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων, από εξωτερικούς χώρους. Μια άλλη πηγή είναι τα καταναλωτικά προϊόντα που φέρνουμε στα σπίτια μας ... τυχόν φυτοφάρμακα που αγοράζουμε στο κατάστημα για συγκεκριμένους λόγους και μια σημαντική πηγή είναι οι θεραπείες για ψύλλους και τσιμπούρια για τα κατοικίδια.»

Αν και οι συγκεντρώσεις κάθε φυτοφαρμάκου στη σκόνη ήταν μικρές, τα μείγματα δεκάδων χημικών ουσιών θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην υγεία, καθώς και να αυξήσουν την έκθεση σε φυτοφάρμακα, όταν συχνά συναντώνται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις σε φρούτα, λαχανικά και λουλούδια.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το DDT παρέμεινε στο περιβάλλον παρά το γεγονός ότι το φυτοφάρμακο είχε απαγορευτεί σε ορισμένες χώρες το 1972.

Τα προϊόντα Pfas είναι επίσης γνωστά ως «για πάντα χημικά» επειδή δεν διασπώνται στο περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών προϊόντων και βιομηχανικών διεργασιών, και ορισμένα έχουν συνδεθεί με σοβαρές ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων.

Πηγή: skai.gr

