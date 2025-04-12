Εξαιρετικά αισιόδοξος για το πεδίο της επιστήμης εμφανίστηκε ο κ. Albert Bourla, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, ο οποίος, στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9-12 Απριλίου, υποσχέθηκε ότι «σύντομα θα δούμε πολύ περισσότερες και πολύ καλύτερες θεραπείες για τα πάντα».

Συγκεκριμένα, ο κ. Bourla έκανε λόγο για μια αναγέννηση, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, η οποία δίνει εντυπωσιακές συνέργειες. «Θα δούμε πολύ περισσότερες και πολύ καλύτερες θεραπείες για τα πάντα. Αυτό είναι κάτι που υπόσχεται η επιστήμη», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Σ’ αυτό το σημείο, χαιρέτισε τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα αναλάβει πολλές διαδικασίες, χωρίς όμως να αντικαταστήσει τους ερευνητές.

«Οι ερευνητές θα χρησιμοποιούν την ΑΙ κι αντί να φέρουν τη θεραπεία του καρκίνου σε 10 χρόνια, θα τη φέρουν σε 4 χρόνια» εξήγησε, μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνοντας ότι δεν σχεδιάζουμε να μειώσουμε τους ανθρώπους μας ή τον προϋπολογισμό μας, ο οποίος ανέρχεται στα 11 δισ. δολάρια.

Το μεγαλύτερο όφελος, όπως πρόσθεσε, αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς με τα ίδια χρήματα θα προσφέρουμε περισσότερα φάρμακα και περισσότερες θεραπείες. Όσον αφορά στους στόχους των επόμενων ετών, ο CEO της Pfizer αναφέρθηκε κυρίως στην εξάλειψη του Αλτσχάιμερ και στη θεραπεία πολλών μορφών του καρκίνου, οι οποίοι μελλοντικά θα μετατραπούν σε χρόνιες παθήσεις, όπως είναι δηλαδή ο σακχαρώδης διαβήτης.

Την ίδια στιγμή, με αφορμή την επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Bourla υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι φιλική προς την καινοτομία και αυτό που πρέπει να αποκτήσει πλέον είναι η δυνατότητα να καινοτομεί. Μάλιστα, εξήρε τη συμβολή της σημερινής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις της ως τις πλέον προοδευτικές στον χώρο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ξεκαθάρισε, δε, ότι η Pfizer δεν συνάντησε εμπόδια στην Ελλάδα, καθώς παρά τις ανησυχίες «όλα πήγαν πολύ καλά». Έτσι, αντί για τα 200 άτομα που είχαμε αρχικά σχεδιάσει, σήμερα απασχολούμε 1.200 άτομα στη Θεσσαλονίκη, συνέχισε, μην αποκλείοντας την περαιτέρω επένδυση της Pfizer στη χώρα.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο κ. Bourla αναφέρθηκε στις ΗΠΑ, εξηγώντας ότι στις ΗΠΑ έχουμε μια κυβέρνηση που εφαρμόζει ριζοσπαστικές πολιτικές, οι οποίες θα επηρεάσουν όλο τον κόσμο. «Είμαι σε επαφή με τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση και συζητάμε για όλα τα θέματα» τόνισε, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι ο φαρμακευτικός κλάδος έχει προς το παρόν εξαιρεθεί από τους δασμούς. «Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί η εξαίρεση, καθώς το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της κρίσης είναι αβεβαιότητα. Αλλά είναι καλύτερο να έχει κανείς εξαιρεθεί, παρά να έχει συμπεριληφθεί», σχολίασε.

Πάντως, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον κίνδυνο αναταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς η προσφορά σε πρώτες ύλες δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την εσωτερική παραγωγή. «Δεν υπάρχει ο χρόνος, αλλά και να υπήρχε θα ήταν πολύ πιο ακριβές σε σχέση με την Κίνα». Στον τομέα των φαρμάκων, βέβαια, διευκρίνισε ότι το κόστος των πρώτων υλών είναι πολύ μικρό, καθώς οι περισσότεροι πόροι είναι στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε ότι Ευρώπη και ΗΠΑ μπορούν να βρουν λύσεις, αν και όλα είναι αβέβαια.

Έτσι, συμπλήρωσε, «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο [...] πρέπει να έχουμε έτοιμα σχέδια για να μειώσουμε τις επιπτώσεις». Αναφορά έκανε, τέλος, και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας ως βασικό εμπόριο τη γραφειοκρατία, αλλά και την απροθυμία της να πληρώσει για την καινοτομία. «Η έρευνα πριν 20 χρόνια γινόταν κυρίως στην Ευρώπη. Όμως, οι πάντες έφυγαν και όλοι έχουν πάει στις ΗΠΑ», κατέληξε.

