Ποιο συμπλήρωμα μαγνησίου είναι για σένα;

Του Διονύση Αδώνιδος Πάνου

Το μαγνήσιο είναι ίσως το πιο υποτιμημένο μέταλλο στην καθημερινότητά μας – και σίγουρα ένα από τα πιο παρεξηγημένα. Άλλος το παίρνει για τον ύπνο, άλλος για τις κράμπες, άλλος για το έντερο… και στο τέλος κανείς δεν είναι σίγουρος αν κάνει τη σωστή επιλογή.

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ένα μαγνήσιο για όλους. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές, και η κάθε μία εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Αν έχεις πάρει ένα σκεύασμα επειδή “μου το πρότεινε κάποιος”, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην σου κάνει τίποτα.

Ώρα να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο – χωρίς υπερβολές και χωρίς σύγχυση.

1. Αν έχεις άγχος, υπερένταση ή αϋπνία: Μαγνήσιο δισγλυκινικό (bisglycinate)

Η πιο ήπια και αγχολυτική μορφή μαγνησίου. Συνδέεται με το αμινοξύ γλυκίνη και έχει ηρεμιστική επίδραση στο νευρικό σύστημα.

Δεν επηρεάζει το έντερο (δεν προκαλεί διάρροια).

Κατάλληλο για καθημερινή χρήση, ακόμη και σε ευαίσθητους οργανισμούς.

Ταιριάζει ιδανικά σε όσους δυσκολεύονται να χαλαρώσουν ή να κοιμηθούν, αλλά δεν θέλουν να πάρουν κάτι βαρύ ή υπνωτικό.

2. Αν έχεις μυϊκές κράμπες ή νευρολογική υπερένταση: Μαγνήσιο ταυρικό (taurate)

Αυτή η μορφή μαγνησίου συνδυάζεται με ταυρίνη και βοηθά στη ρύθμιση της νευρομυϊκής λειτουργίας και της καρδιακής ηρεμίας.

Μειώνει την ένταση στους μύες και βοηθά στην πρόληψη των σπασμών.

Χρήσιμο σε όσους γυμνάζονται ή έχουν νυχτερινές κράμπες.

Η ταυρίνη έχει ηρεμιστική δράση χωρίς να φέρνει υπνηλία, κάτι που το καθιστά κατάλληλο και για ημερήσια χρήση.

3. Αν έχεις δυσκοιλιότητα: Μαγνήσιο κιτρικό (citrate)

Πρόκειται για μορφή που αυξάνει την κινητικότητα του εντέρου και μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις περιστασιακής δυσκοιλιότητας.

Δρα γρήγορα, αλλά μπορεί να προκαλέσει ελαφριά διάρροια ή φούσκωμα σε ευαίσθητα άτομα.

Δεν είναι ιδανική για καθημερινή χρήση σε άτομα χωρίς πρόβλημα με το έντερο.

Αν χρησιμοποιείται περιστασιακά, μπορεί να ενισχύσει την αποτοξινωτική λειτουργία του οργανισμού.

4. Αν έχεις ημικρανίες, brain fog ή PMS: Μαγνήσιο L-θρεονικό (L-threonate)

Αυτή η εξελιγμένη μορφή μαγνησίου περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και φτάνει στον εγκέφαλο, επηρεάζοντας θετικά τη νευρολογική λειτουργία.

Χρήσιμη σε άτομα με πονοκεφάλους, διαταραχές συγκέντρωσης ή μεταπτώσεις διάθεσης.

Δεν επηρεάζει το έντερο και είναι κατάλληλη για μακροχρόνια λήψη.

Αν νιώθεις ότι ο εγκέφαλός σου "σέρνεται" ή δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, αυτή μπορεί να είναι η κατάλληλη επιλογή.

5. Αν είσαι έγκυος ή θηλάζεις: Μαγνήσιο δισγλυκινικό (bisglycinate)

Η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός αυξάνουν τις ανάγκες για μαγνήσιο, αλλά απαιτούν ασφαλείς και καλά ανεκτές μορφές. Το δισγλυκινικό είναι ιδανικό γιατί:

Απορροφάται αποτελεσματικά.

Δεν επηρεάζει το έντερο.

Υποστηρίζει τον ύπνο, τη διάθεση και τους μυϊκούς ιστούς χωρίς παρενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη συμπληρωμάτων κατά την κύηση πρέπει να γίνεται με την καθοδήγηση του θεράποντα ιατρού.

Ποιο να αποφύγω;

Αν το σκεύασμά σου γράφει μόνο "μαγνήσιο 400mg" χωρίς να αναφέρει τη μορφή του, το πιθανότερο είναι ότι περιέχει την φθηνότερη και λιγότερο απορροφήσιμη εκδοχή. Τα ανώνυμα σκευάσματα χαμηλής ποιότητας σπάνια προσφέρουν τα οφέλη που περιμένεις.

Αν δεν βλέπεις καμία διαφορά στη διάθεσή σου, στον ύπνο ή στο σώμα σου, το πιθανότερο είναι πως δεν φταίει το μαγνήσιο – φταίει το λάθος μαγνήσιο.

Πόσο είναι αρκετό;

Η ασφαλής δόση για τους περισσότερους ενήλικες κυμαίνεται από 200 έως 400 mg στοιχειακού μαγνησίου την ημέρα. Αν παίρνεις και άλλες πολυβιταμίνες ή συμπληρώματα, ο συνολικός αριθμός πρέπει να υπολογίζεται.

Προτείνεται πάντα να ξεκινάς από χαμηλότερη δοσολογία και να την προσαρμόζεις ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού σου. Σε περιπτώσεις νεφρικών παθήσεων, η λήψη μαγνησίου γίνεται μόνο με ιατρική παρακολούθηση.

Συμπέρασμα

Το μαγνήσιο δεν είναι πανάκεια, αλλά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά όταν χρησιμοποιείται σωστά. Όχι όλα τα σκευάσματα – ούτε όλες οι μορφές. Αν όμως διαλέξεις αυτό που χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός σου, τότε δεν θα αργήσεις να το καταλάβεις. Στην ενέργειά σου, στον ύπνο σου, στην ηρεμία σου. Και κυρίως, χωρίς καμία παρενέργεια.



* Ο Διονύσιος - Άδωνις Πάνος είναι Κλινικός Διατροφολόγος - Φυσιοπαθητικός

Πηγή: skai.gr

