«Τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση. Επιχειρούν εναέρια μέσα, άνεμοι σημαντικά μειωμένοι. Μόλις με πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στον αστικό και ημιαστικό ιστό της πόλης. Ένα μικρό μέτωπο υπάρχει προς το Παναχαϊκό όρος το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν απειλεί τα περίχωρα της πόλης.

Θα ξεκινήσουμε σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο και λειτουργία εκεί από την έναρξη της σημερινής εφημερίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

