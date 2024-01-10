Περιεδρικό συρίγγιο: Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης

Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, πόνο και επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η ορθή αξιολόγηση των συμπτωμάτων προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο θεραπευτικό σχέδιο. Ο κ. Δημήτριος Μουσιώλης Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής της Ι΄ Χειρουργικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ορθού και Πρωκτού Metropolitan General, εξηγεί τι είναι το περιεδρικό συρίγγιο, πώς και γιατί δημιουργείται, ποια είναι τα συμπτώματα και ποια η θεραπευτική αντιμετώπισή του:

Τι είναι το περιεδρικό συρίγγιο;

Το πρωκτικό συρίγγιο είναι μια μη φυσιολογική δίοδος που σχηματίζεται μεταξύ του πρωκτικού πόρου ή του ορθού και του δέρματος που περιβάλλει τον πρωκτό. Το πρωκτικό ή περιεδρικό συρίγγιο είναι συνήθως το αποτέλεσμα μόλυνσης ενός πρωκτικού αδένα. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί μόλυνση σε έναν από τους αδένες του πρωκτού, σχηματίζεται ένα επώδυνο απόστημα που περιέχει πύον.

Εάν το απόστημα δεν παροχετευτεί πλήρως και δεν επουλωθεί σωστά, μπορεί να δημιουργήσει μια δίοδο που επιτρέπει τη διέλευση υγρού ή πύου μεταξύ του μολυσμένου αδένα και των γύρω ιστών, δηλαδή ένα περιεδρικό συρίγγιο.

Ξεκινά συνήθως από το εσωτερικό του πρωκτικού πόρου ή του ορθού και εκτείνεται προς το δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Τα περιεδρικά συρίγγια μπορεί να ποικίλλουν σε πολυπλοκότητα και σοβαρότητα. Μερικά μπορεί να είναι απλά, ενώ άλλα μπορεί να είναι πιο περίπλοκα, που περιλαμβάνουν πολλαπλές διακλαδώσεις.

Τα συμπτώματα και ο αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου μπορεί επίσης να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συριγγίου.

Περιεδρικό συρίγγιο και συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται

Τα περιεδρικά συρίγγια συχνά αναπτύσσονται εξαιτίας του σχηματισμού αποστημάτων πρωκτού τα οποία δεν έχουν παροχετευτεί σωστά. Αυτά τα αποστήματα είναι επώδυνα, πρησμένα και γεμάτα πύον. Εάν ένα απόστημα επανεμφανιστεί στην ίδια θέση ή εάν αναπτυχθούν πολλαπλά αποστήματα, αυτό μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία περιεδρικού συριγγίου.

Σε περίπτωση που αναπτυχθεί, ένα περιεδρικό συρίγγιο μπορεί είτε να παραμείνει ασυμπτωματικό για κάποιο χρονικό διάστημα είτε να εκδηλωθεί με δυσάρεστα συμπτώματα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι ο πόνος και η δυσφορία. Ιδιαίτερα αισθητός είναι ο πόνος γύρω από τον πρωκτό, ειδικά κατά τη διάρκεια των κενώσεων. Αυτός ο πόνος μπορεί να ποικίλλει σε ένταση και μπορεί να είναι οξύς ή επίμονος.

Μπορεί επίσης να υπάρχει ενόχληση όταν ο ασθενής κάθεται ή περπατά. Παράλληλα, ένα περιεδρικό συρίγγιο εκδηλώνεται με πρόσθετα συμπτώματα όπως η εκροή δύσοσμου υγρού που μπορεί να συνοδεύεται από πύον ή αίμα.

Αυτή η έκκριση μπορεί να λερώσει τα εσώρουχα και να προκαλέσει ερεθισμό ή κνησμό γύρω από τον πρωκτό. Η παρουσία πρωκτικού συριγγίου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τοπικό οίδημα και ποικίλου βαθμού φλεγμονή γύρω από τον εξωτερικό πόρο του συριγγίου. Αυτό το οίδημα ή η φλεγμονή συνοδεύεται συνήθως από ερυθρότητα και ευαισθησία στην πάσχουσα περιοχή.

Επιλογές θεραπείας για το περιεδρικό συρίγγιο και τα συμπτώματα που προκαλεί

Η θεραπεία ενός περιεδρικού συριγγίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας και της θέσης του, αλλά και των μεμονωμένων χαρακτηριστικών του ασθενούς. Οι πρωταρχικοί στόχοι της θεραπείας είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων, η επούλωση και η πρόληψη της υποτροπής. Η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση ενός περιεδρικού συριγγίου είναι κατά κανόνα χειρουργική, καθώς τα συντηρητικά μέτρα αντιμετώπισης δεν προσφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα ενώ η αυτόματη επούλωση θεωρείται απίθανη. Μέχρι πρότινος, η χειρουργική θεραπεία για ένα περιεδρικό συρίγγιο και για τα συμπτώματα που αυτό προκαλεί πραγματοποιούνταν με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, πλέον έχουν αναδειχθεί νέες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την επιτυχή θεραπεία της πάθησης, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις πιθανές επιπλοκές.

Οι μη επεμβατικές αυτές επιλογές είναι η τεχνική FIXcision και η θεραπεία με χρήση laser. Με την τεχνική FIXcision είναι εφικτή η απομάκρυνση του συριγγιώδους ιστού σε τρία απλά στάδια. Τέλος, το περιεδρικό συρίγγιο αντιμετωπίζεται με τη χρήση ειδικού λέιζερ, το οποίο προκαλεί θερμική καταστροφή με μεγάλη ακρίβεια του επιθηλιακού ιστού του συριγγίου προκαλώντας σύγκλειση των τοιχωμάτων του. Η επέμβαση είναι σύντομη, αναίμακτη και σχεδόν ανώδυνη. Δεν δημιουργείται χειρουργικό τραύμα, και οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους την ίδια ημέρα.

«Είναι σημαντικό για κάθε ασθενή να αναζητήσει ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεται την ύπαρξη περιεδρικού συριγγίου. Μόνο ένας εξειδικευμένος ιατρός μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση, να επιβεβαιώσει τη διάγνωση και να προτείνει την καταλληλότερη θεραπευτική προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, στην πρόληψη των επιπλοκών και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής των ασθενών», καταλήγει ο κ. Μουσιώλης.

