Σημαντική για την πρόληψη, αλλά και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης που αφορά 3 στις 5 γυναίκες και 1 στους 5 άνδρες μετά τα 50, είναι η γυμναστική ακόμη και από την παιδική ηλικία, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου, ο χειρουργός-ορθοπεδικός Δρ Αντώνης Αγγουλές.

«Η οστεοπόρωση είναι μία σιωπηλή επιδημία, αλλά αντιμετωπίζεται, πριν φτάσει κανείς στη φαρμακευτική αγωγή και με κάποια υγιεινοδιαιτητικά μέτρα: Όχι κάπνισμα, όχι αλκοόλ, όχι junk food, αλλά βιταμίνη D και ασβέστιο, σε τροφές όπως γαλακτοκομικά, λιπαρά ψάρια, αμύγδαλα, κρόκος αυγού, συκώτι βόειο, ταχίνι, φρούτα. Επίσης, όχι μεγάλη κατανάλωση κρέατος».

Για την άσκηση ο κ. Αγγουλές αναφέρει ότι είναι ένα φάρμακο υποτιμημένο. «Η άσκηση δρα επικουρικά στη φαρμακευτική αγωγή και έχει αποδειχθεί σε πολλές ερευνητικές εργασίες, ότι αυξάνει την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο, ενώ μειώνει την συχνότητα των καταγμάτων». Ποιο είδος εκγύμνασης είναι όμως πιο βοηθητικό; «Δύο είδη γυμναστικής είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Η άσκηση που δίνει φορτία στον οργανισμό, που έχει άλματα, όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, το τένις και η άσκηση ενδυνάμωσης με βάρη. Αλλά και το περπάτημα κάνει πολύ καλό στην οστεοπόρωση, γιατί έχει αποδειχθεί ότι γυναίκες που περπατάνε 4 ώρες την εβδομάδα, έχουν μικρότερη συχνότητα καταγμάτων κατά 40%, από αυτές που περπατάνε μόνο μία ώρα την εβδομάδα. Η βάδιση είναι μία καλή άσκηση συντήρησης για την οστεοπόρωση, δεν αποτελεί πρώτη επιλογή, αλλά μπορεί να γίνει σε όλες τις ηλικίες».

Οι ασκήσεις κάμψης είναι επιβαρυντικές, όπως αυτές που γίνονται στη γιόγκα ή στο πιλάτες, και για αυτό δεν τις προτείνουμε σε άτομα με οστεοπόρωση, κατέληξε ο κ. Αγγουλές.

