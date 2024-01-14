Πονοκέφαλο για τους παιδιάτρους, αλλά και τους γονείς αποτελεί η ταυτόχρονη εμφάνιση 4-5 αναπνευστικών ιών στα παιδιά, που τον περσινό χειμώνα αποτελούσε πρωτόγνωρο φαινόμενο, αλλά φέτος τελικά επαναλαμβάνεται.

«Μετά την πανδημία έχουν εμφανιστεί ταυτόχρονα πολύ ιοί, όπως ο κορονοϊός, η γρίπη, ο RSV, οι αδενοϊοί, οι εντεροϊοί και βακτήρια όπως ο στρεπτόκοκκος και ο πνευμονιόκοκκος. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το παιδί κολλάει το ένα μικρόβιο, γίνεται καλά, μετά κολλάει άλλο μικρόβιο. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή και τρία διαφορετικά μικρόβια μέσα στον οργανισμό του, οπότε εκεί γίνεται δύσκολη η διάγνωση για τον παιδίατρο, διότι τα συμπτώματα αυτών των ιώσεων μοιάζουν», δήλωσε ο ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Σπύρος Μαζάνης.

Tα στατιστικά στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα δεν είναι τα πραγματικά, όχι γιατί αυτό γίνεται ηθελημένα, αλλά γιατί αυτά είναι τα στοιχεία που καταγράφονται από τον πληθυσμό που προβαίνει σε τεστ, λέει ο κ. Μαζάνης.

«Επομένως αυτό που εμπειρικά μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα κορωνοϊού στα παιδιά. Έχω παρακολουθήσει ακόμα και βρέφος 28 ημερών που νοσηλεύεται, γιατί κόλλησε από τη γιαγιά του. Επίσης, στα παιδιά υπάρχουν πολλά κρούσματα γρίπης, καθώς και RSV.

Στην πράξη φαίνεται ότι περνάνε πιο βαριά τη γρίπη, ενώ τα μωράκια που είναι μηνών, περνάνε πιο βαριά τον RSV. Διότι αυτός ο ιός προκαλεί αναπνευστική δυσχέρεια και λόγω της ηλικίας τους υποχρεωτικά μπαίνουν στο νοσοκομείο και μένουν πολλές μέρες. Δυστυχώς, είναι ένας ιός που δεν έχει μία σταθερή πορεία που κάνει ένα πικ, μετά χαμηλώνει και γίνεται καλά το παιδί, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκαλέσει επιπλοκές και να απαιτηθεί ακόμα και νοσηλεία σε ΜΕΘ».

Όσον αφορά τον στρεπτόκοκκο ο κ. Μαζάνης λέει ότι χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, καθώς μέσα στο πρώτο 24 ή 36ωρο πρέπει να ξεκινήσει αντιβίωση για να θεραπευτεί το παιδί και να μην απειληθεί η ζωή του. «Κι εδώ είναι το μήνυμα που στέλνουμε στους γονείς: Δεν πρέπει με τίποτα να περιμένουν κάποιες μέρες να πέσει ο πυρετός. Πρέπει αμέσως να του δώσουν αντιπυρετικά και να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο. Πολύ κακώς έχει καθιερωθεί να λένε οι γονείς θα κάνει δύο-τρεις μέρες πυρετό το παιδί και μετά άμα δεν πέσει, θα το πάω στον παιδίατρο. Αυτό είναι εντελώς λάθος, αλλά και επικίνδυνο, γιατί ο πυρετός είναι μόνο ένα σύμπτωμα. Τι υπάρχει από κάτω, πώς θα το αντιμετωπίσει το παιδί, ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, και την κατάσταση του ανοσοποιητικού του συστήματος, δεν μπορεί να το προβλέψει ο γονιός».

Επικίνδυνη για τη ζωή του παιδιού η διάγνωση από το τηλέφωνο

Διάγνωση από το τηλέφωνο δεν πρέπει να γίνεται τονίζει ο ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. «Έχουμε δει τελευταία καθυστερήσεις στην επικοινωνία με τον γιατρό και απειλήθηκε η ζωή αυτών των παιδιών ή υπήρξε ακόμη και κακή έκβαση σε κάποιες περιπτώσεις».

Πολλά κρούσματα covid και γρίπης σε λεχώνες στα μαιευτήρια

Στα μαιευτήρια τι εικόνα υπάρχει; Πόσο επικίνδυνη είναι για τα βρέφη η κάθετη μετάδοση από covid ή γρίπη, ερωτάται ο κ. Μαζάνης: «Έχουμε την εικόνα που είχαμε και πέρσι. Δηλαδή υπάρχει πολύ covid, αλλά τώρα έχει προστεθεί και η γρίπη. Πολλές λεχώνες έχουν και τα δύο. Και δυστυχώς είναι αρκετά επικίνδυνα και τα δύο για τα νεογέννητα. Εάν ένα νεογέννητο νοσήσει από κορονοϊό ή γρίπη, λόγω ανωριμότητας του ανοσοποιητικού του συστήματος μπορεί να κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή του. Την ίδια ώρα, δημιουργούνται προβλήματα στα μαιευτήρια, γιατί οι μητέρες πρέπει να είναι απομονωμένες, αλλά και τα μωρά. Και σαφώς είναι μία εικόνα που μας θυμίζει άλλες εποχές». Όσον αφορά τις αναμονές στα εξωτερικά ιατρεία των παιδιατρικών νοσοκομείων, ο κ. Μαζάνης αναφέρει ότι συνεχίζονται και είναι από 3-5 ώρες, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένα κρεβάτι, όταν ένα παιδί χρειάζεται εισαγωγή, «διότι ένα παιδί για να εισαχθεί θα πρέπει να ταιριάξει στο δωμάτιο με ένα άλλο παιδί που θα έχει την αντίστοιχη πάθηση, για να μην κολλήσει κάτι άλλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

