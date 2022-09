Πώς τα εισπνεόμενα εμβόλια μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πανδημίας Υγεία 20:45, 06.09.2022 facebook

Πάνω από 100 έρευνες για νέα εισπνεόμενα εμβόλια και φάρμακα βρίσκονται σε εξέλιξη - Η Κίνα ενέκρινε πρώτη το εμβόλιο της νέας γενιάς κατά της Covid-19