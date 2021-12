Το κύμα της μετάλλαξης Όμικρον ήδη εξασθενεί χωρίς μεγάλη αύξηση των θανάτων σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Αφρικής όπου εντοπίστηκε αρχικά η νέα παραλλαγή του κορωνοϊού. Η Όμικρον είναι παρούσα αυτή τη στιγμή σε περίπου εκατό χώρες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ, η προεδρία είχε ανακοινώσει πως όλοι οι δείκτες δείχνουν πως η χώρα πέρασε πιθανόν την κορυφή του τέταρτου κύματος της πανδημίας και πως «διαπιστώθηκε μια οριακή αύξηση του αριθμού των θανάτων».

«Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, η Όμικρον έφθασε στην κορυφή της χωρίς [αυτό] να μεταφραστεί σε σημαντική ή ανησυχητική αλλαγή όσον αφορά τον αριθμό των νοσηλειών», δήλωσε σήμερα ο υπουργός παρά τω Προέδρω Μοντίλ Γκουνγκουμπέλε, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση παραμένει σε επαγρύπνηση για την ελάχιστη αντίθετη εξέλιξη.

Παράλληλα, οι νέες μολύνσεις έπεσαν σχεδόν κατά 30% την περασμένη εβδομάδα (89.781) σε σχέση με την προηγούμενη (127.753). Και οι εισαγωγές στο νοσοκομείο μειώθηκαν στις οκτώ από τις εννέα επαρχίες:

«Η ταχύτητα με την οποία αυξήθηκε το τέταρτο κύμα που οφείλεται στην Όμικρον, στη συνέχεια έφθασε μια κορυφή και ακολούθως εξασθένισε, ήταν εκπληκτική. Μια κορύφωση σε τέσσερις εβδομάδες και μια εξασθένιση μόλις σε δύο εβδομάδες», έγραψε στο Twitter ο Φαρίντ Αμπντουλάχ του Νοτιοαφρικανικού Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας (SAMRC).

«Όταν συγκρίναμε 466 εισαγωγές κατά το ξέσπασμα της Όμικρον με 3976 εισαγωγές σε προηγούμενα κύματα θανάτων, οι εισαγωγές σε ΜΕΘ και η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ήταν όλα σημαντικά χαμηλότερα. Οι θάνατοι στο κύμα Όμικρον μειώθηκαν κατά 80%, οι εισαγωγές σε ΜΕΘ λιγότερες κατά 75% και η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο ήταν 50% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα και τις εισαγωγές σε προηγούμενα κύματα (σε συνδυασμό)» πρόσθεσε.

Ενώ πολλές χώρες που επλήγησαν από την Όμικρον ανακοινώνουν μια ενίσχυση των υγειονομικών περιορισμών, και ρεκόρ νέων μολύνσεων κάθε μέρα, η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση ήρε τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και έτσι τα νυχτερινά κέντρα μπορούν να επανέλθουν στην κανονική λειτουργία τους. Πάντως, η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους και επιτρέπονται οι συναθροίσεις μέχρι 1.000 ατόμων σε κλειστό χώρο και 2.000 σε ανοιχτό.



