Αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία ασθενών με κορωνοϊό - Άλλοι 32 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (41%), ακολουθούμενη από την XBB.1.16 (29%) και την ΧΒΒ.1.5 (21%)