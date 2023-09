Δύο θάνατοι από λεπτοσπείρωση σε χωριό στην Κέρκυρα Υγεία 18:29, 25.09.2023 linkedin

Yπήρξε και τρίτο κρούσμα που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο των Αθηνών ωστόσο, η κατάστασή του βελτιώθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο