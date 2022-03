Ο FDA ενέκρινε δεύτερο γύρο ενισχυτικών εμβόλων -δηλαδή την τέταρτη δόση- για όλους άνω των 50 ετών.

Τα εμβόλια πιθανότατα θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία μέσα στην εβδομάδα.

BREAKING: FDA authorizes second round of booster shots for everyone over the age of 50—kicking off the regulatory process for shots to likely be available in pharmacies sometime this week. https://t.co/5cPjyaUaoM