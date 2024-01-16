Kush: Ναρκωτικό από ανθρώπινα κόκαλα, μετατρέπει τους χρήστες σε «ζόμπι»

Παγκόσμιο τρόμο έχει προκαλέσει η διαπίστωση ευρείας διακίνησης μιας νέας ναρκωτικής ουσίας ναρκωτικών που φέρεται να περιέχει ανθρώπινα οστά και να μετατρέπει τους χρήστες σε «ζόμπι», στη Σιέρα Λεόνε.

Το «Kush» είναι ένα συνθετικό ναρκωτικό που παρασκευάζεται από τοξικές χημικές ουσίες, βότανα, κάνναβη, απολυμαντικά και θραύσματα ανθρώπινων οστών - αναφέρει η Daily Star.

Υπολογίζεται πως στέλνει στον θάνατο περίπου δώδεκα χρήστες κάθε εβδομάδα ενώ μαζικά, στο περιθώριο της αυξανόμενης ζήτησής του είναι τα φαινόμενα σύλησης τάφων από τους εμπόρους ναρκωτικών που κλέβουν κόκαλα νεκρών προκειμένου να παράξουν την ουσία.

Τα ακριβή συστατικά μπορεί να διαφέρουν σε κάθε παρτίδα, ωστόσο χρησιμοποιούνται συχνά και δολοφονικά οπιοειδή όπως η φαιντανύλη.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα ίχνη θείου που περιέχουν τα οστά ενισχύουν την επίδραση της ουσίας.

Το ναρκωτικό έχει εμφανιστεί επίσης στη Γουινέα και στη Λιβερία, δυο χώρες που μοιράζονται χερσαία σύνορα με τη Σιέρα Λεόνε.

Το ναρκωτικό είναι εξαιρετικά εθιστικό, ήδη από την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί και ακριβό, καθώς κοστίζει περίπου 9 ευρώ– μια μικρή περιουσία σε μια χώρα όπου το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι κάτω από 500 ευρώ.

Έτσι, για να εξασφαλίσουν την επόμενη δόση τους πολλοί χρήστες στρέφονται είτε στην πορνεία είτε στην παρανομία.

Τον περασμένο Νοέμβριο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, θρησκευτικοί ηγέτες, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις νεολαίας συναντήθηκαν σε ξενοδοχείο στη Νότια Αφρική για να αναπτύξουν μια λειτουργική και πιο υπεύθυνη λύση για την κρίση των ναρκωτικών στη Σιέρα Λεόνε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ο Melrose Karminty, υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την αποποινικοποίηση και την επανένταξη των χρηστών.

«Θέλουμε να δώσουμε νόημα στη ζωή των θυμάτων αφού θεραπευτούν και να θεσμοθετήσουμε διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση και την επανένταξή τους στις αντίστοιχες κοινότητες», τόνισε ο υπουργός.

Η κυβέρνηση της χώρας σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα κέντρο αποτοξίνωσης για να υποστηρίξει την αποκατάσταση και την ανάρρωση των ανθρώπων αυτών.

Πηγή: skai.gr

