Η «νόσος Χ» είναι η επόμενη πανδημία; - Τι λένε οι ειδικοί Υγεία 18:00, 11.10.2023

Τώρα πια ξέρουμε ότι μια πανδημία δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή θεωρία συνωμοσίας. Οφείλουμε, λοιπόν, να διδαχθούμε από το παρελθόν και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το μέλλον