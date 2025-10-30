Η ιατρική «Οδύσσεια» της Άννας από Νίσυρο σε Κω

Μια απλή αδιαθεσία παραλίγο να κοστίσει τη ζωή στην Άννα από τη Νίσυρο, που βρέθηκε αντιμέτωπη με τον χρόνο, αλλά και τις ελλείψεις του συστήματος υγείας των νησιών. Χρειάστηκαν εννέα ολόκληρες ώρες για να μεταφερθεί από το ιατρείο της Νισύρου στο νοσοκομείο της Κω, προκειμένου να χειρουργηθεί.

Η διακομιδή έγινε στις 5 το πρωί από το καραβάκι που μεταφέρει τους εργαζόμενους στο Γυαλί και όταν έφτασε στην Κω την περίμενε άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς το ασθενοφόρο που την παρέλαβε ήταν «σαράβαλο» και έκανε ενδιάμεσες στάσεις, επιμηκύνοντας την αγωνία και τον πόνο της.

Όπως λέει, χρωστάει τη ζωή της στη νεαρή αγροτική ιατρό του νησιού και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με δυσπιστία το σύστημα υγείας στα μικρά νησιά. Η Άννα περιγράφει την περιπέτεια και την αγωνία της στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.