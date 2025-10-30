Τεράστιες ελλείψεις γιατρών στο νοσοκομείο Λέρου

Το νοσοκομείο της Λέρου, που εξυπηρετεί και αρκετά γειτονικά νησιά, παρουσιάζει τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Ο Δήμος Λέρου ζητά από το Υπουργείο Υγείας να δοθούν οικονομικά κίνητρα σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες ώστε αυτές να καλυφθούν. Μάλιστα, ως έσχατη λύση, είναι αποφασισμένος να καλύψει τα έξοδα.

Θετική είδηση για το νοσοκομείο είναι η δωρεά 115.000 ευρώ από Τούρκο επιχειρηματία για την αγορά εξοπλισμού για το χειρουργείο του νοσοκομείου.

Τι είπαν στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, ο Δήμαρχος Λέρου, ο Διοικητής του νοσοκομείου, γιατροί και κάτοικοι του νησιού.

