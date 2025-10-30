Νίσυρος: Ο γηραιότερος κάτοικος της

Του Νικόλα Μπάρδη

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Ικαρία που η φήμη της κάνει τον γύρο του κόσμου, οι άνθρωποι ζουν για πολλά χρόνια, ενώ σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 100. Γι’ αυτό ευθύνεται η καλή ζωή και η ισορροπημένη διατροφή, ή τουλάχιστον αυτό μας λένε οι επιστήμονες που μελετούν τα μυστικά της μακροζωίας εδώ και πολλά χρόνια. Η εκπομπή Όπου Υπάρχει Ελλάδα κάνοντας γυρίσματα στη γραφική Νίσυρο, συνάντησε τον γηραιότερο κάτοικο του νησιού, τον κ. Κωνσταντίνο Τακτικό που είναι 101 ετών, και τον κολλητό του φίλο κ. Γιώργο που είναι μόλις 88 ετών.

Οι δυο τους είναι πραγματικά αχώριστοι, με τη φιλία τους να ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Ο κ. Κώστας αποκαλεί τον κ. Γιώργο αδερφό, και δεν θυμάται στιγμή στη ζωή του να την περνάει μακριά από αυτόν. Η φιλία τους είναι το ίδιο γερή με την μαγκούρα που του έκανε δώρο ο Γιώργος πριν από μερικά χρόνια, καθώς τη χρειαζόταν όσο μεγάλωνε. Όπως, λοιπόν, η μαγκούρα παραμένει σχεδόν άθικτη, αν και χρησιμοποιείται καθημερινά, έτσι και ο κ. Κώστας είναι γερό σκαρί, και παρά τα χρόνια που κουβαλάει στην πλάτη του, παραμένει ενεργητικός και κεφάτος.

Κάθε πρωί οι δύο εγκάρδιοι φίλοι παίρνουν το λεωφορείο για το Μανδράκι, το λιμάνι του νησιού, όπου πίνουν το καθιερωμένο καφεδάκι τους, με θέα το απέραντο γαλάζιο. Έπειτα, αφού πάρουν τη σύνταξη, κάνουν τα ψώνια για το σπίτι και μετά ακολουθεί η ξεκούραση. Στην ερώτηση για το μυστικό της μακροζωίας, ο ίδιος απάντησε πως πάντα φρόντιζε τη διατροφή του, αλλά και την ποσότητα φαγητού που κατανάλωνε. Δεν έκανε καταχρήσεις και φρόντιζε τον εαυτό του. Και κάπως έτσι, τα χρόνια περνούσαν, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή κάτοικος του νησιού!

Το «αχτύπητο δίδυμο» της Νισύρου μένει μόνιμα στο παραδοσιακό χωριό Νικιά, πάνω από το επιβλητικό ηφαίστειο του νησιού, και όλοι οι ντόπιοι τους λατρεύουν. Όπου βρεθούν κι όπου σταθούν τους χαιρετούν όλοι ανεξαιρέτως, κάνουν καλαμπούρια, τους κερνάνε και γενικά τους έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Μάλιστα, όταν ο κ. Κωνσταντίνος έφτασε τα 100, οι κάτοικοι του χωριού του έκαναν γενέθλια στην κεντρική πλατεία του χωριού, έφτιαξαν γλυκά και διάφορα τοπικά εδέσματα, για να γιορτάσουν αυτό το ξεχωριστό γεγονός. Μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς, με τη συγκίνηση να είναι ολοφάνερη στα μάτια του, ο κ. Κώστας έκλεισε γεμάτος έναν αιώνα ζωής στο αγαπημένο του νησί, και το γιόρτασε δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό;



Πηγή: skai.gr

