Έτσι μπορείς να σταματήσεις την ονυχοφαγία

Έχεις προσπαθήσει να εγκαταλείψεις τη συνήθεια να δαγκώνεις τα νύχια σου, αλλά φαίνεται ότι δεν έχεις καταφέρει ακόμα να το πετύχεις;

Μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνος.

Οι παλιές συνήθειες δεν είναι εύκολο να εξαφανιστούν από την ημέρα στη νύχτα.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να το καταφέρεις, αρκεί να δείξεις αφοσίωση και να δώσεις στον εαυτό σου τον κατάλληλο χρόνο.

Γιατί είναι κακό να δαγκώνεις τα νύχια σου;

Το δαγκώμα των νυχιών μπορεί να σε εκθέσει σε μικρόβια και βακτήρια, μεταφέροντας από ιούς και γρίπη έως το κοινό κρυολόγημα από τα χέρια σου στο στόμα. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα νύχια σου και στο γύρω δέρμα, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε μολύνσεις. Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την υγεία των δοντιών σου και να επηρεάσει αρνητικά τη συναισθηματική σου ευεξία, μειώνοντας την αυτοπεποίθησή σου στην εξωτερική εμφάνιση.

Γιατί τρως τα νύχια σου;

Το δάγκωμα των νυχιών χρησιμοποιείται συχνά ως μηχανισμός αντιμετώπισης του στρες, της πλήξης ή ακόμη και της πείνας. Αναλύοντας τα αίτια αυτής της συνήθειας μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψή της, καθώς θεωρείται μια συμπεριφορά ανακούφισης από το άγχος και μια αντίδραση στην ανασφάλεια ή την ανάγκη για άνεση σε δύσκολες καταστάσεις.

Πώς μπορείς να σταματήσεις;

1.Αναγνώρισε τα αίτια που σε οδηγούν να δαγκώνεις τα νύχια σου και αντικατέστησε τη συμπεριφορά με κάτι που να σου αποσπά την προσοχή.

2.Δοκίμασε εναλλακτικές λύσεις όπως το φαγητό φιλέτο γαλοπούλας, που έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην εξάλειψη της συνήθειας.

3.Διατήρησε τα νύχια σου σε κοντό μήκος και φρόντισε να κάνεις συχνά μανικιούρ.

4.Κράτησε τον στόχο σου και μην αποθαρρύνεσαι από τυχόν πισωγυρίσματα. Η αποτροπή οποιασδήποτε κακής συνήθειας απαιτεί αφοσίωση και υπομονή.

