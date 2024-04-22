Ορισμένες από τις στρατηγικές που ακολουθούν οι γονείς παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, στην προσπάθειά τους να παρέχουν στα παιδιά μια ισορροπημένη, θρεπτική διατροφή, μπορεί να αποτυγχάνουν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου C.S.Mott του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 1.083 γονέων παιδιών ηλικίας 3-10 ετών σε όλη τη χώρα.

Τρεις στους πέντε γονείς προσαρμόζουν τα γεύματα, εάν στο παιδί τους δεν αρέσει αυτό που τρώνε όλοι οι άλλοι και αυτό συχνά οδηγεί σε μια λιγότερο υγιεινή εναλλακτική λύση. Επίσης, ένας στους οκτώ γονείς πιέζει τα παιδιά να τρώνε όλο το φαγητό στο πιάτο τους. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι γονείς που προσπαθούν να αναγκάσουν τα παιδιά να φάνε, μπορεί να οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση φαγητού.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είπαν ότι τα παιδιά πρέπει να δοκιμάζουν λίγο από όλα και λιγότεροι από το ένα τρίτο λένε όχι στο επιδόρπιο αν το γεύμα δεν τελειώσει.

Την ίδια ώρα, μόλις το ένα τρίτο των γονέων πιστεύει ότι η συνήθης αμερικανική διατροφή είναι υγιεινή, σε σύγκριση με τους μισούς που φαίνεται να αναγνωρίζουν την υψηλότερη διατροφική αξία της μεσογειακής διατροφής. Ωστόσο, μόνο το 9% έχει δοκιμάσει τη μεσογειακή διατροφή στα παιδιά.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν ότι το παιδί τους λαμβάνει μια υγιεινή διατροφή είναι ότι το παιδί τρώει επιλεκτικά, καθώς και το υψηλότερο κόστος υγιεινών τροφίμων και η σπατάλη τροφίμων. Το 27% απαντά ότι στο παιδί του δεν αρέσει το υγιεινό φαγητό και το 12% δηλώνει ότι δεν έχει χρόνο να προετοιμάσει υγιεινά τρόφιμα.

Σχεδόν όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι δοκιμάζουν τουλάχιστον μια στρατηγική για να κάνουν το παιδί τους να τρώει λαχανικά, όπως το να σερβίρουν λαχανικά κάθε μέρα, να φτιάχνουν λαχανικά όπως τα προτιμά το παιδί, να δοκιμάζουν λαχανικά που δεν έχει ξαναφάει το παιδί και να αφήνουν τα παιδιά να διαλέγουν λαχανικά στο μανάβικο. Άλλοι εμπλέκουν τα παιδιά στην προετοιμασία των λαχανικών, κρύβουν τα λαχανικά σε άλλα τρόφιμα ή προσφέρουν μια ανταμοιβή για την κατανάλωση λαχανικών.

Η παιδίατρος του νοσοκομείου, Σούζαν Γούλφορντ, επισημαίνει ότι «η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία είναι μια σημαντική περίοδος για την καθιέρωση υγιεινών διατροφικών προτύπων. Ωστόσο, η ανησυχία των γονέων για το αν το παιδί τους τρώει αρκετά ή αν παίρνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται μπορεί να τους οδηγήσει στην υιοθέτηση πρακτικών που ουσιαστικά σαμποτάρουν τις προσπάθειές τους να αποκτήσουν τα παιδιά υγιεινές διατροφικές συνήθειες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα».

Μεταξύ άλλων προτείνει «αντί οι γονείς να επιτρέπουν στο παιδί να επιλέξει ένα εναλλακτικό μενού, να παρέχουν ένα ισορροπημένο γεύμα με τουλάχιστον μία επιλογή που το παιδί τους είναι συνήθως πρόθυμο να φάει». Ακόμα και αν το παιδί επιλέξει να μην φάει, «οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν, καθώς αυτό δεν θα προκαλέσει βλάβη στα υγιή παιδιά και θα είναι πιο πιθανό να φάνε τις επιλογές που παρουσιάζονται στο επόμενο γεύμα». Η αποφυγή σνακ μεταξύ των γευμάτων μπορεί επίσης να βοηθήσει τα παιδιά να έχουν περισσότερη όρεξη και να αυξήσουν την προθυμία τους να φάνε τα προσφερόμενα τρόφιμα.

«Οι γονείς θα πρέπει να προσπαθούν να συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά στις αποφάσεις για τα γεύματα, να αποφεύγουν να πιέζουν την κατανάλωση τροφίμων και να παρέχουν μια ποικιλία υγιεινών επιλογών σε κάθε γεύμα, ώστε τα παιδιά να αισθάνονται περισσότερο έλεγχο» προσθέτει.

Επιπλέον, η κα Γούλφορντ υπογραμμίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την παρακολούθηση και τη μίμηση, οπότε είναι ωφέλιμο για τους γονείς να έχουν μια ισορροπημένη διατροφή όσο οι διατροφικές συνήθειες και οι γευστικές προτιμήσεις των παιδιών ωριμάζουν.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

