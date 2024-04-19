Ελβετία: Ιός της γρίπτης των πτηνών σε αγελαδινό γάλα

Μετά τον εντοπισμό ισχυρών συγκεντρώσεων του ιού H5N1 στο γάλα αγελάδων που είχαν μολυνθεί από τη γρίπη των πτηνών στις ΗΠΑ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε σήμερα την εφαρμογή «λογικών» μέτρων διατροφικής ασφάλειας, όπως τη χρήση παστεριωμένου γάλακτος.

Προς το παρόν, διεξάγονται έρευνες για να καθοριστεί για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να επιβιώσει ο ιός στο γάλα και ο ΠΟΥ ζήτησε από όλους να είναι σε επαγρύπνηση. «Για όσο είναι σε εξέλιξη οι μελέτες, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να εφαρμόζουν ασφαλείς διατροφικές πρακτικές, όπως να καταναλώνουν μόνο παστεριωμένο γάλα», είπε η γιατρός Ουενκίνγκ Ζανγκ, η επικεφαλής του παγκόσμιου προγράμματος του ΠΟΥ για τη γρίπη, στην τακτική ενημέρωση του Οργανισμού, στη Γενεύη.

«Παρατηρούμε τώρα ότι πολλά κοπάδια αγελάδων προσβλήθηκαν, σε αυξανόμενο αριθμό αμερικανικών Πολιτειών, κάτι που δείχνει ότι πρόκειται για μια νέα φάση όσον αφορά τη διάδοση του ιού στα θηλαστικά», πρόσθεσε.

Οι υγειονομικές αρχές του Τέξας, όπου εντοπίστηκε η πρώτη περίπτωση μετάδοσης του ιού από την αγελάδα στον άνθρωπο, υπογράμμισαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους καταναλωτές, επειδή είναι υποχρεωτικό να καταστρέφεται το γάλα των άρρωστων βοοειδών. Η παστερίωση, δηλαδή η θερμική επεξεργασία του γάλακτος, σκοτώνει τον ιό.

Τα κρούσματα του ιού Α(Η5Ν1) μεταξύ των ανθρώπων είναι σπάνια και συνδέονται με την επαφή τους σε άρρωστα ζώα ή την επαφή τους με μολυσμένο περιβάλλον. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια απόδειξη ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η εξάπλωση του θα διευκολύνει την εμφάνιση κάποιας μετάλλαξης.

Από τις αρχές του 2023 μέχρι την 1η Απριλίου 2024 ο ΠΟΥ κατέγραψε συνολικά 889 κρούσματα γρίπης των πτηνών σε ανθρώπους, σε 23 χώρες. Εξ αυτών, πέθαναν οι 463, δηλαδή το ποσοστό θνησιμότητας ανέρχεται στο 52%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

