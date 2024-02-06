Έρευνα: Οκταπλάσιο κίνδυνο για απόπειρα αυτοκτονίας εμφανίζουν οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες

Μελέτη σε περισσότερες από 18.000 γυναίκες διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που διαγνώστηκαν με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είχαν οκτώ φορές περισσότερες πιθανότητες να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είναι μια διαδεδομένη ενδοκρινική διαταραχή, που επηρεάζει έως και το 10% των γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν υπογονιμότητα, ακμή, δυσμηνόρροια και παχυσαρκία και μπορεί συνολικά να συμβάλουν σε μειωμένη ποιότητα ζωής. Επιπλέον, έρευνες υποδεικνύουν τον υψηλότερο κίνδυνο για ψυχιατρικές καταστάσεις, όπως καταθλιπτικές ή αγχώδεις διαταραχές.

Ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο Βετεράνων της Ταϊπέι μελέτησαν δεδομένα από την εθνική βάση δεδομένων της Ταϊβάν από το 1997 έως το 2012 για 18.960 γυναίκες που είχαν διαγνωστεί με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών. Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που διαγνώστηκαν με το σύνδρομο αυτό αντιμετώπιζαν 8,47 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Μια υποομάδα έφηβων είχε 5,38 φορές αυξημένο κίνδυνο για απόπειρα αυτοκτονίας.

Στη μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Annals of Internal Medicine», οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης της ψυχικής υγείας και του κινδύνου αυτοκτονίας σε γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

