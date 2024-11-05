Αυστηρή προειδοποίηση προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχουν υπογράψει με τον ΕΟΠΥΥ, απευθύνει ο Οργανισμός. Όπως τονίζει, η είσπραξη οποιασδήποτε επιπλέον αμοιβής από ασφαλισμένο απαγορεύεται ρητά και επιφέρει την καταγγελία της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι γίνεται αποδέκτης καταγγελιών είτε από συλλόγους ασθενών είτε από μεμονωμένους ασφαλισμένους, αναφορικά με περιπτώσεις άρνησης εκτέλεσης παραπεμπτικών του Οργανισμού ή και απαιτήσεις είσπραξης πρόσθετων χρεώσεων επί των παρεχόμενων υπηρεσιών, πέραν της νόμιμης συμμετοχής του ασφαλισμένου.

«Απευθύνουμε αυστηρή σύσταση για την πιστή τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που έχετε υπογράψει με τον Οργανισμό σχετικά με την εκτέλεση γνωματεύσεων και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ και για την προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων», τονίζει ο ΕΟΠΥΥ.

Όπως προσθέτει, «η συμμετοχή των δικαιούχων του Οργανισμού στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων - ιατρικών πράξεων δεν επηρεάζεται από τους μηχανισμούς clawback και rebate ούτε από την εφαρμογή του Μεσοσταθμικού Δείκτη Εξομάλυνσης (Μ.Δ.Ε.), ισχύει, δε, όπως αναγράφεται στο παραπεμπτικό.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην με αρ. πρωτ. οικ. 26084/24-10-2024 ανακοίνωση, ο Μεσοσταθμικός Δείκτης Εξομάλυνσης δεν αποτελεί πλαφόν ανά παραπεμπτικό ασθενή - δικαιούχου ή ανά ασθενή - δικαιούχο.

Ο Δείκτης χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ποσό Υποβολής (Μ.Ε.Π.Υ.) ανά πάροχο, το οποίο είναι μεταβαλλόμενο ανά μήνα, πάροχο και υποβολή. Για τον προσδιορισμό του Μ.Ε.Π.Υ χρησιμοποιείται ως βάση το σύνολο των ασθενών - δικαιούχων της υποβολής και σε καμία περίπτωση δεν θεσπίζεται πλαφόν ανά παραπεμπτικό ή δικαιούχο».

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, «η είσπραξη οποιασδήποτε επιπλέον αμοιβής από ασφαλισμένο ή τους οικείους του για συμπλήρωση ή υποκατάσταση του κρατικού τιμολογίου, ρητά απαγορεύεται. Συνέπεια της παράβασης αυτής, επιφέρει την καταγγελία της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 5102/2024 (ΦΕΚ 55 Α/2024) η άρνηση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ οδηγεί σε αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων με τον Οργανισμό».

Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους παρόχους για την πιστή τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά, τα οποία δύναται να οδηγήσουν σε επιβολή κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά και αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων με τον Οργανισμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

