ΕΟΦ: Εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφάλεια των φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι ένας από τους 107 οργανισμούς που συμμετέχουν στην ένατη παγκόσμια ετήσια εκστρατεία MedSafetyWeek2024, η οποία ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τους τρόπους που θα κάνουν τη χρήση των φαρμάκων ασφαλέστερη.

Αυτήν τη χρονιά η καμπάνια εστιάζει αφενός στη σπουδαιότητα που έχει ο σωστός τρόπος χρήσης των φαρμάκων ώστε να μειωθούν δραστικά οι πιθανότητες εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών αφετέρου στη σημασία της αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών όταν εμφανιστούν, καθώς βοηθά να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή για όλους.

Οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου οι μισές από όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προληφθούν.

H ορθή χρήση των φαρμάκων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ασφάλεια των χρηστών. O ΕΟΦ υπενθυμίζει στους ασθενείς να παίρνουν τα φάρμακά τους σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί και στους γιατρούς να προβαίνουν σε αξιολόγηση/επανεκτίμηση της αγωγής κάθε ασθενή πριν από κάθε συνταγογράφηση.

«Συνήθως σκέφτεται κανείς ότι μόνο οι επιστήμονες ή οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να κάνουν τα φάρμακα ασφαλέστερα. Ωστόσο και ο ασθενής, ως χρήστης φαρμάκων, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο: Κάθε φορά που αναφέρει μία ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια στον ΕΟΦ (https://www.kitrinikarta.gr/), στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό βοηθά να αυξηθεί η πληροφορία για γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες ή ακόμη να ανακαλυφθούν νέες. Αυτό οδηγεί σε προειδοποιήσεις και αλλαγές στις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων, ώστε να χρησιμοποιούνται απ' όλους με ασφαλέστερο τρόπο», αναφέρει ο ΕΟΦ.

Κάθε πολίτης, ασθενής και επαγγελματίας της υγείας μπορεί να στηρίξει την εβδομάδα MedSafetyWeek2024 με τη διάδοση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, του υλικού που θα αναρτάται καθημερινά στην ελληνική γλώσσα από τον ΕΟΦ. Προκειμένου να ενισχυθεί η απήχηση της εκστρατείας μέσω social media, ο ΕΟΦ παρακαλεί για τη χρήση των hashtag #MedSafetyWeek και #EOFkitrinikarta.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.