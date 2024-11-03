Κουρκουμίνη: Επιβραδύνει τη γήρανση – Πώς να την εντάξεις στη διατροφή σου

Η κουρκουμίνη, το ενεργό συστατικό του κουρκουμά, αναδεικνύεται ως μια εξαιρετική αντιοξειδωτική ουσία με πολλά οφέλη για την υγεία και την ομορφιά μας. Δεδομένου ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες είναι σημαντικές για τον οργανισμό μας, η κουρκουμίνη φαίνεται να ξεχωρίζει με τις εξαιρετικές της ιδιότητες, προσφέροντας προστασία από τον ήλιο, μειώνοντας τη φλεγμονή και ενδεχομένως βοηθώντας μας να ζήσουμε περισσότερο.

Γιατί είναι σημαντική η κουρκουμίνη στην επιβράδυνση της γήρανσης;

Η κουρκουμίνη προέρχεται από το φυτό Curcuma longa και είναι ένα χρυσαφί μπαχαρικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην ινδική και κινέζικη ιατρική. Όπως έχει δηλώσει η δερματολόγος της Νέας Υόρκης, Julie Russak, είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην καταπολέμηση του καρκίνου του δέρματος.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biomedicine & Pharmacotherapy υποστηρίζει ότι η κουρκουμίνη μπορεί να συμβάλει στη μακροχρόνια ζωή μέσω της μείωσης του οξειδωτικού στρες και της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης. Παρόλο που χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να διασαφηνιστούν οι αλληλεπιδράσεις και η ιδανική δόση, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

Διαβάστε ακόμα : Αυτή τη μεταμόρφωση της Elsa Hosk σε Princess Diana τη λες και…μετεμψύχωση

Επιβράδυνση της γήρανσης του δέρματος

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Dermatology Times χρησιμοποίησε νανομορφές της κουρκουμίνης σε ποντίκια και διαπίστωσε ότι ο κουρκουμάς μείωσε τη βλάβη που προκαλείται από την UV ακτινοβολία, καθώς και το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή. Σύμφωνα με τη δερματολόγο Marianna Blyumin-Karasik από το Davie της Φλόριντα, η κουρκουμίνη έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την προστασία του δέρματος από τον ήλιο, αν και δεν αντικαθιστά τα παραδοσιακά αντηλιακά προϊόντα.

«Οι πρόσφατες δερματολογικές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως φίλτρο αντηλιακού, συμβάλλοντας στην προστασία από τις βλάβες της UV ακτινοβολίας. Είτε τη χρησιμοποιείς στα φαγητά σου, είτε την ενσωματώνεις στην καθημερινή σου φροντίδα επιδερμίδας, η κουρκουμίνη μπορεί να ενισχύσει τη συνολική ευημερία του σώματος και της επιδερμίδας σου», προσθέτει η ειδικός.

Τι κάνει η κουρκουμίνη για το δέρμα

Η δημιουργός και διευθύνουσα σύμβουλος της Elina Organics, Elina Fedotova, αναφέρει ότι η κουρκουμίνη είναι ιδιαίτερα ευεργετική για φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως η ακμή, η ροζάκεια και το έκζεμα. Δρα αναστέλλοντας την δραστηριότητα ενζύμων και μορίων που προκαλούν φλεγμονή. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του κουρκουμά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της διάσπασης του κολλαγόνου και της ελαστίνης, που είναι υπεύθυνες για τη στήριξη και την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Μειώνοντας τη φλεγμονή, ο κουρκουμάς συμβάλλει στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης και στην ανάπτυξη λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.