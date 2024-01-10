ΙΣΑ: Σύσταση για εμβολιασμό ευπαθών ομάδων σε covid-19, γρίπη και πνευμονιόκκοκο

Τη σημασία του εμβολιασμού και την ανάγκη να επικοινωνούν με το θεράποντα ιατρό τους οι ασθενείς με covid-19 ή γρίπη, για την έγκαιρη χορήγηση των αντιικών φαρμάκων, τόνισε η επιστημονική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Την επιτροπή συγκάλεσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, με αφορμή την κορύφωση του επιδημικού κύματος της γρίπης, του κορονοϊού, του RSV και των άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και τόνισαν την ανάγκη εμβολιασμού, από το θεράποντα γιατρό, για τον SARS-Cov-2, τον ιό της γρίπης και τον πνευμονιόκκοκο.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας, ειδικά από τις ευπαθείς ομάδες.

Σχετικά με τη χορήγηση αντιικών φαρμάκων, τονίστηκε ότι οι ασθενείς με Covid-19 και γρίπη, θα πρέπει να τα λαμβάνουν μέσα στα πρώτα 24ωρα, από την έναρξη των συμπτωμάτων. Μάλιστα, διευκρινίστηκε ότι τα αντιικά φάρμακα για την Covid-19 είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, καθώς συμβάλλουν, όχι μόνο στην αποφυγή των άμεσων επιπλοκών, αλλά και του long covid.

Για τον εμβολιασμό, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης, ο εμβολιασμός για τον Sars-Cov-2 προστατεύει, όχι μόνο από τις άμεσες επιπλοκές, αλλά και από το post covid και τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές της νόσου.

Αναφορικά με τη γρίπη υπενθυμίζεται ότι τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να εμβολιαστούν με το ενισχυμένο εμβόλιο που κυκλοφόρησε φέτος και χορηγείται με συνταγή ιατρού. Για τον δε RSV, επισημάνθηκε η ανάγκη να είναι ιδιαίτερα προσεχτικά τα άτομα της τρίτης ηλικίας, για τα οποία δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.

Επίσης, τονίστηκε ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση αντιβιοτικών, τα οποία δεν έχουν αποτελεσματικότητα στις ιώσεις.

«Διανύουμε περίοδο έξαρσης του κορονοϊού της γρίπης και άλλων ιώσεων του αναπνευστικού που μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την υγεία, ειδικά των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Είναι πολύ σημαντικό, αφενός η σχολαστική τήρηση των μέτρων προφύλαξης, και αφετέρου η αξιοποίηση των όπλων που διαθέτει η επιστήμη, των εμβολίων και των αντιικών φαρμάκων. Για αυτό ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί εγκαίρως στο θεράποντα ιατρό του, τόσο για τη θεραπεία του, όσο και για τον εμβολιασμό του, τόνισε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.