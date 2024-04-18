ΕΟΔΥ: 4 θάνατοι από covid-19, 7 διασωληνωμένοι, 3 σοβαρά κρούσματα γρίπης

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, παρά τη μείωση που καταγράφει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 8-14 Απριλίου.

Μικρή αύξηση κατέγραψε και η θετικότητα για SARS-CoV2, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δείκτες παρουσιάζουν μείωση.

Ειδικότερα οι έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρει:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=66) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=97) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=708).

Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση.

Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 2 και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 16.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 7.

Καταγράφηκαν 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη (εύρος 67-96 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=7) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=46).

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 2 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν, πτώση σε 5 και σταθεροποίηση σε 2.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) εξακολουθεί να είναι άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αν και παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα (με επικράτηση της γρίπης τύπου Β).

Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Καταγράφηκαν 3 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 140 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 68 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά έχουν τυποποιηθεί 888 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 546 (61%) ήταν τύπου Α και 342 (39%) τύπου Β.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο επικρατών τύπος είναι ο Β τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 528 στελέχη τύπου Α. Τα 487 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 41 (8%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.