Έκθεση ΕΟΔΥ: 50 θάνατοι από κορωνοϊό την τελευταία εβδομάδα - Στους 43 οι διασωληνωμένοι

Μείωση καταγράφουν όλοι οι δείκτες του SARS-CoV2, το διάστημα 6-12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19: Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών (n=793) παρουσίασε μείωση 17% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=21) παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=23) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 43.

Καταγράφηκαν 50 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη (εύρος 59-98 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=60) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Την εβδομάδα 43 η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η XBB.1.5 (50%), ακολουθούμενη από την EG.5 (20%) και την ΧΒΒ.1.16 (14%). Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 140 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86, με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 05 Σεπτεμβρίου έως 02 Νοεμβρίου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 5 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10%* (sentinel). Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από αρχές Οκτωβρίου νοσηλεύτηκαν 4 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 2 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 45/2023, 16 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), και συγκεκριμένα τα 15 (94%) ήταν τύπου Α και ένα (6%) τύπου Β. Από τα 15 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, το ένα (7%) ανήκε στον υπότυπο Α (Η3) και τα 14 (93%) στον υπότυπο Α (Η1)pdm09.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.