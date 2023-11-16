Το εμβόλιο m-RNA για την θεραπεία του μελανώματος τώρα στο Metropolitan Hospital

Το Metropolitan Hospital, μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG), συνεισφέρει σε μια επαναστατική πρωτοβουλία για τη θεραπεία του καρκίνου, συμμετέχοντας στην πρώτη κλινική μελέτη που πραγματοποιείται παγκοσμίως με κύριο ερευνητή τον καθηγητή κ. Δημήτριο Μπαφαλούκο, Διευθυντής Α ́ Ογκολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital, για τον εμβολιασμό ασθενών με δερματικό μελάνωμα με mRNA εμβόλιο.

Στο Metropolitan Hospital, ένα από τα ειδικά κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα για τη μελέτη, ασθενείς με δερματικό μελάνωμα υψηλού κινδύνου θα εμβολιαστούν δωρεάν με το εξατομικευμένο mRNA εμβόλιο που έχει σχεδιαστεί με δικά τους νεοαντιγόνα, ενώ ταυτόχρονα θα υποβληθούν σε κλασική ανοσοθεραπεία (Pembrolizumab).

Η διεθνής κλινική μελέτη πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των πρώτων ελπιδοφόρων αποτελεσμάτων από τη λήψη του εμβολίου m-RNA_4157 σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το m-RNA εμβόλιο κατά του καρκίνου αποτελεί μια πρωτοπόρα θεραπευτική παρέμβαση που στοχεύει στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με τρόπο που θα επιτεθεί στα υπάρχοντα καρκινικά κύτταρα. Σήμερα, μελετάται η δράση του στο δερματικό μελάνωμα, ενώ σύντομα αναμένεται να δοκιμαστεί και για τον καρκίνο του πνεύμονα, του προστάτη, του παγκρέατος και άλλων τύπων.

«Πιθανότατα βρισκόμαστε σε μια νέα επανάσταση κατά του καρκίνου! Αναμένουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τη δράση του σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία, η οποία ήδη από μόνη της αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου» δήλωσε ο κ. Δημήτρης Μπαφαλούκος, Ογκολόγος-Παθολόγος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελανώματος και Διευθυντής Α ́ Ογκολογικής Κλινικής, στο Metropolitan Hospital.

Το εμβόλιο κατά του δερματικού μελανώματος βασίζεται στην τεχνολογία των εμβολίων mRNA που αναπτύχθηκε από τους Καθηγητές Drew Weissman και Katalin Kariko οι οποίοι έλαβαν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2023 για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Σχετικά με το Metropolitan Hospital

Μέλος του Hellenic Healthcare Group, του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας, και από το 2001 που ιδρύθηκε, το Metropolitan Hospital έχει καθιερωθεί στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας ως κορυφαίο θεραπευτικό κέντρο στην Ελλάδα και διεθνώς. Αξιοποιεί ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και διαγνωστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό προς τον ασθενή. Αναπτύσσει πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες και διατηρεί συνεργασίες με πρότυπα νοσηλευτικά κέντρα και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού. Σε ετήσια βάση, περίπου 35.000 ασθενείς νοσηλεύονται στις 300 κλίνες που διαθέτει, ενώ 350.000 ασθενείς περιθάλπονται στα εξωτερικά ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Συνεργάζεται με περισσότερους από 1.500 ιατρούς και απασχολεί περίπου 800 νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό.

