Η ημερήσια κατανάλωση κρουασάν, κέικ, μπισκότων ή άλλων προϊόντων με βούτυρο μπορεί «σιωπηρά» να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, δηλαδή ακόμα και αν κάποιος δεν βάζει βάρος.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης παρακολούθησαν την υγεία ομάδας εθελοντών που έτρωγαν καθημερινά επί 24 ημέρες τέτοιου είδους προϊόντα ή άλλα τρόφιμα με υψηλή συγκέντρωση κορεσμένου λίπους, όπως λουκάνικα και σοκολάτα.

Ο αριθμός των θερμίδων που καταναλώνονταν ήταν μετρημένος, δηλαδή οι εθελοντές δεν έβαλαν βάρος.

Ωστόσο, οι εξετάσεις αίματος και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκαν με το πέρας των τρεισήμισι εβδομάδων έδειξαν «ανησυχητικές διαφοροποιήσεις σε μη ορατούς δείκτες της καρδιακής υγείας».

Το επίπεδο χοληστερίνης αυξήθηκε κατά 10% κατά μέσο όρο και το λίπος στο ήπαρ κατά 20%, συνθήκες που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη τύπου 2 και καρδιακών παθήσεων.

Δεύτερη ομάδα εθελοντών που στο ίδιο διάστημα κατανάλωνε καθημερινά δίαιτα υψηλή σε πολυακόρεστα λίπη, δηλαδή τα «υγιεινά» λίπη, όπως από λιπαρά ψάρια, ηλιέλαιο, καρύδια και σουσάμι, παρουσίασε βελτίωση των αντίστοιχη δεικτών.

Συγκεκριμένα, το επίπεδο της «κακής» χοληστερίνης μειώθηκε κατά 10% κατά μέσο όρο και ο μυς της καρδιάς μετρήθηκε να έχει υψηλότερο απόθεμα ενέργειας λόγω της ευκολότερης διάσπασης των πολυακόρεστων λιπών.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Καρδιολογίας στο Λονδίνο, ως απόδειξη του πώς το είδος του λίπους που καταναλώνεται σε μια διατροφή μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, ανεξαρτήτως της ποσότητας των θερμίδων αυτής της διατροφής.



