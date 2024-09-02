Νέο τεστ διάγνωσης καρκίνου του προστάτη με αποτέλεσμα σε 15 λεπτά

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα νέο διαγνωστικό τεστ μπορεί να εντοπίσει την παρουσία καρκίνου του προστάτη σε λιγότερο από 15 λεπτά με ακρίβεια που φτάνει το 90%, ανακοίνωσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Άστον του Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια νέα τεχνική που αναλύει τη σύνθεση πρωτεϊνών που βρίσκονται σε αποξηραμένο αίμα, καθιστώντας, όπως λένε, πιο εύκολο τον εντοπισμό της παρουσίας καρκίνου.

Σε αντίθεση με την κυρίαρχη σήμερα μέθοδο ελέγχου για καρκίνο του προστάτη, η νέα τεχνική περιγράφεται ως μη επεμβατική και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Άστον καθηγητής Ιγκόρ Μεγκλίνσκι δήλωσε ότι η νέα τεχνική «ανοίγει νέες λεωφόρους για τη διάγνωση καρκίνου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό άλμα προς την εξατομικευμένη φαρμακολογία και ογκολογία».

Η έκθεση που περιγράφει την έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Scientific Reports.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δείγματα αποξηραμένου αίματος από 108 άνδρες, υγιείς εθελοντές και ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Διαπιστώθηκε πως στους φορείς του καρκίνου οι πρωτεΐνες αλλάζουν το τρισδιάστατο σχήμα τους καθώς ενώνονται στα πρώτα στάδια της νόσου.



Πηγή: skai.gr

