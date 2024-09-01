Πόνος στην πλάτη: 5 αιτίες που μπορεί να κρύβονται απο πίσω

Οπόνος είναι ο τρόπος του σώματός σου να σε ειδοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν πρόκειται για τον πόνο στην πλάτη, η αιτία μπορεί να είναι προφανής, ίσως σήκωσες κάτι βαρύ ή έκανες μια απότομη κίνηση. Αλλά κάποιες φορές, φαίνεται σαν ένα μυστήριο που δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις.

Ωστόσο, αν σκεφτείς λίγο καλύτερα, το μυστήριο μπορεί να λύνεται πιο εύκολα από ό,τι νομίζεις. Αν κατανοήσεις τους λόγους πίσω από τον πόνο στην πλάτη σου, μπορείς να βρεις και τον τρόπο να τον αντιμετωπίσεις. Αν δεν ξέρεις από πού προέρχεται ο πόνος σου, δες 5 πιθανές αιτίες που μπορεί να ευθύνονται.

Άγχος και στρες

Ίσως δεν σε εκπλήσσει το γεγονός ότι το άγχος μπορεί να προκαλέσει ένταση στους μυς του αυχένα και της άνω πλάτης. Όμως το άγχος μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μυϊκούς σπασμούς στην πλάτη. Σύμφωνα με έρευνες από το Harvard, όσο περισσότερο ανησυχείς για τον πόνο σου, τόσο χειρότερος μπορεί να γίνει. Δοκίμασε να εντάξεις στη ρουτίνα σου τεχνικές χαλάρωσης, όπως διαλογισμό ή βαθιές αναπνοές. Η yoga ή οι διατάσεις επίσης έχουν αποδειχτεί πολύ βοηθητικές στη μείωση του πόνου στην πλάτη.

Υπερβολική χρήση της τεχνολογίας

Το να σκύβεις συνεχώς πάνω από το κινητό ή το tablet σου μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που αποκαλείται σύνδρομο "text neck." Όταν διαρκώς κοιτάς προς τα κάτω, η στάση που παίρνουν ο αυχένας και οι ώμοι σου προσθέτει πίεση στη σπονδυλική στήλη, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη στάση σου και να προκαλέσει πόνο στην πλάτη. Προσπάθησε να κρατάς το κινητό σου στο ύψος των ματιών όσο περισσότερο μπορείς.

Κακή στάση στο γραφείο

Αν περνάς πολλές ώρες καθισμένη στο γραφείο, η κακή στάση μπορεί να βλάψει τη σπονδυλική σου στήλη. Η λάθος στάση αυξάνει την ένταση και την πίεση στα οστά, τις αρθρώσεις και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Αν και δεν μπορείς να αποφύγεις τη δουλειά, μπορείς να βελτιώσεις τη στάση σου: Κράτα τους πήχεις παράλληλους με το πάτωμα, το κεφάλι σου σε ευθεία με τον κορμό σου, τα πόδια σου επίπεδα στο έδαφος και την πλάτη σου καλά στηριγμένη στην καρέκλα.

Μυϊκές ανισορροπίες

Οι μυϊκές ανισορροπίες εμφανίζονται όταν ένας μυς είναι πολύ χαλαρός και ο αντίθετος υπερλειτουργεί και γίνεται σφιχτός. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αρθρώσεις, τους τένοντες, και άλλους μύες, προκαλώντας επιπλέον πίεση στους μύες της πλάτης, που καταλήγουν να δουλεύουν πιο σκληρά από ό,τι θα έπρεπε για να διατηρήσουν τη σπονδυλική στήλη στη σωστή θέση.

Πόνος μετά την εγκυμοσύνη

Αν μόλις γέννησες, να ξέρεις ότι περίπου το 80% των νέων μητέρων βιώνουν πόνο στην πλάτη. Αυτό συμβαίνει λόγω της πίεσης που ασκείται στο σώμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και λόγω των νέων συνηθειών, όπως το να κρατάς το μωρό μόνο από τη μία πλευρά ή να σκύβεις συχνά για να θηλάσεις. Αυτές οι κινήσεις δημιουργούν μυϊκές ανισορροπίες και επηρεάζουν τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης.

Αν αναγνωρίζεις κάποια από αυτές τις αιτίες, ίσως βρεις και τον τρόπο να αντιμετωπίσεις τον πόνο στην πλάτη σου πιο αποτελεσματικά.

