Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων έγινε σήμερα στην Ελλάδα

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων στην Ελλάδα, με την είδηση να γνωστοποιεί με ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα αναφέρει στην ανάρτησή του : «Πριν από από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων στην Ελλάδα. Πρόκειται για γυναίκα 52 ετών, μητέρα ενός μικρού παιδιού, η οποία έλαβε το δώρο ζωής από 49 χρονη δότρια από το νοσοκομείο Σωτηρία. Όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας αποδείχτηκαν ανθεκτικοί. Τα πολλαπλά επεισόδια αιμόπτυσης αντιμετωπίστηκαν από το σύστημα επείγουσας ιατρικής των νοσοκομείων της Θεσσαλίας και του νοσοκομείου Αττικόν, η γυναίκα ήταν σε μακροχρόνια παρακολούθηση και χορήγηση εξειδικευμένων παρεμβατικών θεραπειών στο Αττικόν, η διαχείριση της δότριας ήταν υποδειγματική στο νοσοκομείο Σωτηρία και τέλος οι μεταμοσχευτικές ομάδες καρδιάς και πνευμόνων σε συνεργασία με την αναισθησιολογική ομάδα του Ωνασειου καρδιοχειρουργικού κέντρου συνέβαλαν σε κάτι, που πριν 5 χρόνια θα θεωρούνταν ανέφικτο για την ελληνική υγειονομική πραγματικότητα. είμαστε περήφανοι για όλες τις ομάδες μας, συνεχίζουμε δυνατά. Καλή ανάρρωση στη λήπτρια, θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στην οικογένεια της δότριας».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 31, 2024

Πηγή: skai.gr

