Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που επρόκειτο να μεταβεί σήμερα στην Πάτρα, μετά τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή του Πανεπιστημίου από μηνιγγίτιδα, δεν θα πάει τελικά στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η απόφαση για μη κάθοδο του ΕΟΔΥ ελήφθη μετά τη διαπίστωση πως πρόκειται για ελεγχόμενη κατάσταση και υπάρχει ικανοποίηση από τα αντανακλαστικά που υπέδειξαν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες στη διαχείριση του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, άμεση ήταν η ανταπόκριση των υγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα και του Πανεπιστημίου της Πάτρας, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας φοιτητών, καθηγητών και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων, μετά τον θάνατο του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, μέχρι χθες, Τρίτη, το απόγευμα στις 150 ανέρχονταν οι χορηγούμενες δόσεις χημειοπροφύλαξης σε «επαφές» του φοιτητή.

«Όσοι είναι στο χώρο του Πανεπιστημίου και ήρθαν σε επαφή με τον άτυχο φοιτητή ή έφαγαν στο εστιατόριο το μεσημέρι της Δευτέρας, να προσέλθουν για τη χορήγηση της απαραίτητης χημειοπροφύλαξης», δήλωσε σχετικά η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Αννα Μαστοράκου.

Σημειώνεται πως όσοι ήρθαν σε επαφή με τον 20χρονο φοιτητή ή βρέθηκαν σε χώρους στους οποίους κινήθηκε, θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γερμανού 98, στην Πάτρα.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2613-620740/741/ 758.

