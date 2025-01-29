Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ενημερώνει τους πωλητές, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, σύμφωνα με επιστολή που έλαβε από τον νέο φορέα διαχείρισης των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή του ν. 4849/2021 (άρθρο 62) και του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (άρθρο 11).

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται:

• Στα μέτρα των πάγκων, καθώς έχουν ενταθεί οι διαμαρτυρίες για αθέμιτο ανταγωνισμό.

• Στην αυτοπρόσωπη παρουσία των πωλητών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών αναπλήρωσης έχει ήδη παρέλθει, οπότε οι πωλητές πρέπει να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

