Με ορμητήριο το Μενίδι, συμμορία που αποτελούνταν τουλάχιστον από 11 ανήλικους, διέπραττε ληστείες με την απειλή όπλου και μαχαιριού σε περαστικούς αλλά και σε εταιρία από την οποία αφαίρεσαν περισσότερα από 35.000 ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών και ληστειών ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής τους δράσης ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 37.000 ευρώ.

Στις 27 Ιανουαρίου συνελήφθησαν 4 ανήλικοι, ηλικίας 15, 14 και 13 ετών, ως μέλη συμμορίας που διαπράττει κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και για μη έκδοση ταυτότητας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 7 ανήλικοι και 23χρονος.

Μέλος της συμμορίας είναι και 15χρονος, ήδη έγκλειστος σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης ανηλίκων.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβριο, προέβαιναν σε κλοπές και ληστείες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, απογευματινές και βραδινές ώρες και χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο οικισμό στο Μενίδι προέβαιναν σε διαρρήξεις εταιριών αλλά και σε ληστείες με την απειλή χρήσης όπλου και σωματικής βίας από πεζούς και οδηγούς.

Όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας των κατηγορουμένων εντοπίζεται σε παρακείμενα σημεία της Λεωφ. Κηφισού όπου σε μία περίπτωση διέρρηξαν εταιρεία, σπάζοντας την κεντρική είσοδο, όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό άνω των -35.000- ευρώ.

Χαρακτηριστική περίπτωση της δράσης τους συνιστά περίπτωση όπου εκμεταλλευόμενοι την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, προσέγγισαν προσωρινά ακινητοποιημένο όχημα ταξί όπου 4 ανήλικοι άνοιξαν τις πόρτες του οχήματος και αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο.

Επίσης όλοι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν προβεί σε έκδοση ταυτότητας και κάποιοι εξ αυτών δήλωναν διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, προκειμένου να καταστεί δυσχερής η ταυτοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι τα αφαιρεθέντα αντικείμενα από τη διάπραξη των κλοπών και των ληστειών, τα μεταπωλούσαν άμεσα σε κλεπταποδόχους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.