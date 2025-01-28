Μετά το θανατηφόρο κρούσμα μηνιγγίτιδας στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με θύμα έναν 20χρονο φοιτητή, το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοίνωσε ότι «σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τη Δημόσια Υγεία, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης της κατάστασης και ελήφθησαν όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των εμπλεκομένων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, «σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, στο κεντρικό αμφιθέατρο στο campus, στην περιοχή Κουκούλι, κλήθηκαν όλοι οι φοιτητές που έγραφαν στην ίδια αίθουσα με το κρούσμα, καθώς και όλο το προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό, καθαριότητας) που ήρθαν σε στενή επαφή με το κρούσμα και τους χορηγήθηκε χημειοπροφύλαξη από το κλιμάκιο της Δημόσιας Υγείας».

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «έγινε απολύμανση όλων των χώρων του τμήματος, καθώς και του Πανεπιστήμιου, όπου ενδέχεται να υπήρξε παρουσία του φοιτητή, ενώ για καθαρά και μόνο ψυχολογικούς λόγους ακυρώνονται οι εξετάσεις στις 28 και 29 Ιανουαρίου και τα μαθήματα θα εξεταστούν στις 13 και 14 Φεβρουαρίου σε συνεννόηση με την πρόεδρο του τμήματος».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, εστάλησαν άμεσα οδηγίες στους φοιτητές, το προσωπικό και τα μέλη του τμήματος για τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας και τα μέτρα προφύλαξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

