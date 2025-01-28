Πάτρα: Πέθανε 20χρονος φοιτητής που νοσηλευόταν με μηνιγγίτιδα

Βαρύ πένθος σκέπασε την πανεπιστημιακή κοινότητα της Πάτρας μετά τον θάνατο ενός 20χρονου φοιτητή, ο οποίος νοσηλευόταν με μηνιγγίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο νεαρός, με καταγωγή από την Αθήνα, έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο νεαρός σπούδασε στο Τμήμα Διοικητών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μάλιστα χθες, Δευτέρα, πήγε κανονικά στην εξεταστική του.

Γυρνώντας στο σπίτι όπου μένει μαζί με την δίδυμη αδελφή του, η οποία σπουδάζει στο Φυσικό, ένιωσε αδιαθεσία. Διαπιστώθηκε πως είχε 38 πυρετό και η αδελφή του βλέποντας την έντονη κόπωση αλλά και κάποια μελανώματα που εμφανίστηκαν, τον πήγε στα Επείγοντα του ΠΓΝΠ. Δυστυχώς, η επιδείνωση της υγείας του 20χρονου ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα παρ’ όλες τις προσπάθειες των γιατρών, σήμερα να καταλήξει.

Φόβοι και για άλλα κρούσματα

Σημειώνεται πως ήδη έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Στο Αμφιθέατρο έχουν ήδη κληθεί οι 40 φοιτητές που έδιναν μάθημα μαζί του χθες όπως επίσης και ο καθηγητής που τον εξέτασε να πάρουν την απαραίτητη χημειοπροφύλαξη αλλά και οι καθαρίστριες, ενώ ιχνηλατούνται οι επαφές του.

Σημειώνεται πως το παρελθόν έχουν καταγραφεί και άλλα κρούσματα μηνιγγίτιδας μεταξύ φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ πληροφορίες του pelop.gr, κάνουν λόγο για την ύπαρξη και άλλων κρουσμάτων, κάτι που αυξάνει τις ανησυχίες τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στις αρμόδιες Αρχές Δημόσιας Υγείας.

Πηγή: skai.gr

