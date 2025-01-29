Επίσκεψη στο εργοστάσιο της εταιρείας «NK trailers» στον Βόλο, όπου γίνεται η αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας, πραγματοποίησε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, συνοδευόμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ κ. Αθανάσιο Κοτταρά.

«Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι με την παράδοση των ανακαινισμένων συρμών θα μειωθούν οι χρονοαποστάσεις.

Ειδικότερα, όπως επεσήμανε ο κ.Σταϊκούρας, «επισκεφθήκαμε, σήμερα, τις εγκαταστάσεις της εταιρίας όπου υλοποιείται το σημαντικό έργο της ανάταξης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας. Είναι μία πολύ σημαντική παρέμβαση, η οποία, ήδη, έχει ξεκινήσει. Το πρότυπο βαγόνι είναι έτοιμο στην Ισπανία και εδώ κατασκευάζονται και ανασκευάζονται τα υπόλοιπα βαγόνια αυτού του συρμού».

Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, «στόχος να έχουμε τον πρώτο συρμό έτοιμο και λειτουργικό μέχρι τον Νοέμβριο και να μπορέσουμε, όπως έχουμε δεσμευτεί, μέχρι το τέλος του 2026, να έχουμε 14 νέους συρμούς στην Αθήνα, εκ των οποίων οι 8 ήταν εκτός λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο θα βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα θα βελτιώσουμε και τα δρομολόγια, δηλαδή θα μειώσουμε τις χρονοαποστάσεις. Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας προγραμματίζουμε και δρομολογούμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αναζητούμε χρηματοδότηση, για να πάρουμε και νέους συρμούς. Ταυτόχρονα, προχωρούν οι εργασίες στη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα και όπως έχουμε δεσμευτεί, μέχρι το τέλος του 2026, οι μετροπόντικες θα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.