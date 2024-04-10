Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η επικρατούσα σε όλο τον κόσμο πρακτική χορήγησης των λεγόμενων αναστολέων εφηβείας - ενας ολόκληρος κλάδος της φαρμακευτικής που αποσκοπεί στο να δίνει τη δυνατότητα σε ανηλίκους να αλλάζουν φύλο - «έχει οικοδομηθεί σε ασταθή θεμέλια», είναι το πόρισμα πολυετούς έρευνας των πρακτικών του αγγλικού NHS.

Οι αναστολείς εφηβείας είναι ορμονικά φάρμακα που καθυστερούν τις σωματικές αλλαγές της εφηβείας, ώστε να δοθεί χρόνος για να αποφασίσει το παιδί την ταυτότητα φύλου του.

Στο NHS στην Αγγλία τα φάρμακα αυτά έχουν δοθεί σε χιλιάδες ανηλίκους από το 2011 και μετά, ενώ οι παραπομπές στην υπηρεσία ταυτότητας φύλου ανηλίκων έχουν εκατονταπλασιαστεί αυτή την τελευταία δεκαετία και κάτι.

Η έκθεση του NHS

Η Δρ Χίλαρι Κας, πρώην πρόεδρος του Βασιλικού Συλλόγου Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας στη Βρετανία, κλήθηκε από το NHS το 2020 να μελετήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσφορία φύλου.

Στο πόρισμά της αναφέρει πως η πρακτική των αναστολέων εφηβείας δεν βασίζεται σε επαρκείς ιατρικές αποδείξεις και δεν συνιστά την ολιστική προσέγγιση που θα έπρεπε να ακολουθείται σε περιπτώσεις μετάβασης φύλου.

Η Δρ Κας προτείνει τη μετακίνηση από την έμφαση στους αναστολείς φαρμάκων προς ένα ολιστικό μοντέλο που θα αντιμετωπίζει και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσφορία φύλου ή σε διαδικασία μετάβασης φύλου.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της, για τους περισσότερους νεαρούς το φαρμακευτικό μονοπάτι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης της αναστάτωσης που προκαλείται από τη δυσμορφία φύλου και υπό αυτή την έννοια τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία έχουν «προδοθεί» όλα αυτά τα χρόνια από το NHS.

Η Δρ Κας σημείωσε πως η χρήση των αναστολέων εφηβείας επεκτάθηκε με ταχύτητα σε όλο τον κόσμο, στη βάση όμως μίας μόνης μελέτης από την Ολλανδία που άρχισε το 1998. Πρόσθεσε πως δεν είναι καν σαφές αν αυτά τα ορμονικά φάρμακα είναι απολύτως ασφαλή για την υγεία.

Η έκθεση Κας είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης έρευνας παγκοσμίως πάνω στο ζήτημα των ιατρικών υπηρεσιών αλλαγής φύλου σε ανηλίκους, σε μια περίοδο έντονης δημόσιας σχετικής συζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην έρευνα συμμετείχαν νεαροί με δυσφορία φύλου, οικογένειες, ακαδημαϊκοί και γιατροί.

Το NHS έχει μεταξύ άλλων αλλαγών στον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών αποφασίσει να απαγορεύσει τη χορήγηση αναστολέων εφηβείας σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ χαιρέτισε το πόρισμα της έρευνας λέγοντας ότι «πολύ απλά δεν γνωρίζουμε τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των φαρμακευτικών θεραπειών ή της κοινωνικής μετάβασης (στα παιδιά) και θα πρέπει ως εκ τούτου να ασκούμε ιδιαίτερη προσοχή».



