Περιττό να πούμε ότι κάθε οργασμός είναι καλοδεχούμενος. Κι αυτό γιατί είναι μια απτή απόδειξη ότι περνάμε καλά. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετό. Ωστόσο, στην περίπτωση των οργασμών ισχύει το ρητό «το τερπνόν μετά του ωφελίμου». Κι αυτό γιατί οι διεργασίες που γίνονται στο σώμακατά τη διάρκεια ενός οργασμού έχουν οφέλη για τον οργανισμό.

Μερικά από αυτά αντανακλώνται στο δέρμα. Έχεις προσέξει πώς ακτινοβολεί το δέρμα σου μετά από μερικές στιγμές απόλαυσης; Οι περισσότεροι από εμάς δημιουργούμε σύνθετες ρουτίνες περιποίησης του δέρματος, αποτελούμενες από πολλά διαφορετικά προϊόντα, αλλά και στάδια. Στην πραγματικότητα, όμως, ένα λαμπερό δέρμα μπορεί να χρειάζεται μόνο έναν οργασμό. Δε το λες κι άσχημα, έτσι δεν είναι;

Τούτου λεχθέντος, μη βιαστείς να πετάξεις τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας σου. Αγκάλιασε απλώς τη δύναμη του οργασμού, καθώς μπορεί να είναι το κλειδί για μια φυσικά λαμπερή επιδερμίδα.

Πέντε διαπιστωμένα οφέλη του οργασμού στο δέρμα:

Ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος

Ένα άμεσο αποτέλεσμα ενός οργασμού είναι η αύξηση της ροής του αίματος σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος. Αυτή η αυξημένη κυκλοφορία σημαίνει ότι περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά μεταφέρονται στα κύτταρα του δέρματος, προωθώντας την κυτταρική αναγέννηση.

Μειώνει το στρες

Η αρνητική επίδραση του στρες στην όψη του δέρματος είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη. Ο οργασμός φημίζεται για την αγχολυτική του δράση, πυροδοτώντας την απελευθέρωση ενδορφινών και μειώνοντας τα επίπεδα κορτιζόλης. Δεδομένου ότι το χρόνιο στρες μπορεί να συμβάλει στη φλεγμονή και να επιδεινώσει τα δερματικά προβλήματα, τα χαμηλότερα επίπεδα στρες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του δέρματος, καθιστώντας την ακμή και τα εξανθήματα λιγότερο αισθητά.

Προσφέρει ορμονική αρμονία

Οι ισορροπημένες ορμόνες αποτελούν παράγοντα – κλειδί για ένα υγιές δέρμα. Οι οργασμοί παίζουν τον δικό τους ρόλο στη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας. Η απελευθέρωση της ωκυτοκίνης, της «ορμόνης της αγάπης», κατά τη διάρκεια του οργασμού μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της κορτιζόλης, η υπερβολική ποσότητα της οποίας μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ελαίου (σμήγματος), φράσσοντας τους πόρους και οδηγώντας σε φλεγμονή και ξεσπάσματα. Όταν η κορτιζόλη και άλλες ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη είναι σε ελεγχόμενα επίπεδα, ρυθμίζουν παράλληλα την όψη του δέρματος, οδηγώντας σε λιγότερα σπυράκια, βελτιωμένη ελαστικότητα και μείωση της εμφάνισης λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

Προάγει τον ύπνο

Η σύνδεση ύπνου και ομορφιάς δεν είναι μύθος. Ο ξεκούραστος ύπνος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο καλής δερματικής υγείας και ο οργασμός μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου. Ενώ κοιμάσαι, το σώμα σου αποκαθιστά τις βλάβες που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, αυξάνοντας τη ροή του αίματος και αναδομώντας το κολλαγόνο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ρυτίδων, των κηλίδων και της χαλάρωσης του δέρματος.

Χαρίζει αυτοπεποίθηση

Η ευχαρίστηση που νιώθεις έχει συχνά τη δύναμη να μεταμορφώνει, χαρίζοντας μια αυτοπεποίθηση που μεταφέρεται και έξω από την κρεβατοκάμαρα. Όπως είπε και η Audrey Hepburn, «τα ευτυχισμένα κορίτσια είναι τα πιο όμορφα».

Ένα λαμπερότερο δέρμα μπορεί να βρίσκεται μόλις έναν οργασμό μακριά. Μήπως ήρθε η ώρα για ένα χαλαρωτικό διάλειμμα;

