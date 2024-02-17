Τη διαπίστευση ως Ολοκληρωμένο Κέντρο Καρκίνου θα έχει στο τέλος του 2024 το ογκολογικό νοσοκομείο « Άγιος Σάββας» από τον οργανισμό OECI, ο οποίος είναι ο φορέας διαπίστευσης 123 ογκολογικών κέντρων σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοικητής του νοσοκομείου Όλγα Μπαλαούρα, η οποία τονίζει πως η διαπίστευση αυτή έχει ήδη και θα έχει στο μέλλον ως αποτέλεσμα τις καλύτερες υπηρεσίας υγείας των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας.

«Η διαπίστευση σημαίνει ότι το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει συγκεκριμένα ιατρικά, νοσηλευτικά και διοικητικά πρωτόκολλα όχι μόνο λειτουργίας αλλά και αντιμετώπισης και διαχείρισης των ασθενών. Παρέχουμε δηλαδή στους ασθενείς μας ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Υπηρεσίες, οι οποίες παρακολουθούνται, αξιολογούνται ετησίως και αναλόγως με τα αποτελέσματά μας είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να επιτυγχάνουμε τους στόχους», εξηγεί η κ. Μπαλαούρα μιλώντας στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Τον ερχόμενο Μάιο είναι προγραμματισμένη η πρώτη αξιολόγηση του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» από μια διεθνή επιτροπή του οργανισμού και στη συνέχεια θα μπει στο τελικό στάδιο της διαπίστευσης. «Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε λάβει τη διαπίστευση», επισημαίνει η διοικητής του νοσοκομείου και προσθέτει: «Τα προαπαιτούμενα είναι ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Τον στόχο των ποσοτικών δεδομένων τον επιτύχαμε από την ένταξή μας κιόλας στον οργανισμό, καθώς τα νούμερα μας είναι εξαιρετικά υψηλά. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι στον «Άγιο Σάββα» κάνουμε πάνω από 25.000 ογκολογικές θεραπείες ετησίως και πάνω από 16.500 ακτινοθεραπείες ετησίως, γεγονός που μας καθιστά αυτομάτως ογκολογικό κέντρο. Στα ποιοτικά δεδομένα έπρεπε να δουλέψουμε αρκετά και για αυτό το λόγο πολλά τμήματά μας εργαστηριακά αλλά και παθολογικά και χειρουργικά έτρεξαν τμηματικές πιστοποιήσεις προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαπίστευσης αλλά και να μπορέσουν να καταλάβουν τις διαδικασίες που θα πρέπει καθημερινά να τηρούν προκειμένου να παρέχουν στους ασθενείς ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

Στόχος η περαιτέρω μείωση των αναμονών για θεραπείες και επεμβάσεις

Η κ. Μπαλαούρα εξηγεί ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να εφαρμοστούν τα guidelines (κατευθυντήριες οδηγίες ) σχετικά με τις αναμονές. Τα πρωτόκολλα για την διαπίστευση ορίζουν ότι η αναμονή για τη λήψη ογκολογικής θεραπείας ενός ασθενούς από την ημέρα της πρώτης διάγνωσης δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 10-15 ημέρες, για την αντιμετώπιση του χειρουργικά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 20-30 ημέρες και για την ακτινοθεραπεία τις 30 ημέρες.

«Δουλεύουμε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση και θα τολμήσω να πω ότι έχουμε αγγίξει ένα υψηλό ποσοστό στην επίτευξη μείωσης της αναμονής για τις ογκολογικές θεραπείες, είμαστε επίσης πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου όσον αφορά στις χειρουργικές αναμονές αλλά χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά στις ακτινοθεραπείες καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάμε τον ένα μήνα αναμονής», επισημάνει η διοικητής του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».

Πέρα από την μείωση των αναμονών, το κυριότερο όφελος για τον ασθενή εφόσον ένα ογκολογικό νοσοκομείο πάρει τη διαπίστευση, είναι ότι θα μπορεί να λαμβάνει ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, καθώς ο «Άγιος Σάββας» εντάσσεται σε ένα δίκτυο 123 ογκολογικών κέντρων σε όλη την Ευρώπη.

«Αυτό σημαίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δυνατότητα εκπαίδευσης σε νέες θεραπείες ή και τεχνικές, δυνατότητα διευρυμένων ογκολογικών συμβουλίων για περιπτώσεις ασθενών που είναι ενδεχομένως πιο ιδιαίτερες, πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες μέσω κλινικών μελετών, πρόσβαση του νοσοκομείου σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα», αναφέρει η κ. Μπαλαουρα, προσθέτοντας πως με την ένταξή του στον οργανισμό, το νοσοκομείο συνεργάζεται με άλλα ευρωπαϊκά ογκολογικά κέντρα σε τουλάχιστον 5 προγράμματα HORIZON που αφορούν στην έρευνα για τον καρκίνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως με αυτή τη διαπίστευση εκπληρώνεται και ένας εθνικός στόχος καθώς είναι προτεραιότητα και στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου να υπάρχει τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο κέντρο καρκίνου σε κάθε κράτος-μέλος.

Κλειδί για καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών είναι οι κλινικές μελέτες

Ένας άλλος δύσκολος στόχος για τη διαπίστευση είναι ο διπλασιασμός των κλινικών μελετών στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα ο στόχος της διαπίστευσης είναι να διατίθενται πάνω από 8.000.000 ευρώ σε μελέτες ως κέντρο καρκίνου και να είναι ενταγμένοι σε αυτές το 10% των νέο διαγνωσμένων ασθενών.

«Στον "Άγιο Σάββα" έχουμε περίπου 5.000 νέες διαγνώσεις το χρόνο επομένως μιλάμε για 500 ασθενείς ενταγμένους σε μελέτες», λέει η κ. Μπαλαούρα και συνεχίζει: «Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουμε μελέτες 4.000.000 ευρώ και είναι ενταγμένες σε αυτές μόνο 150 ασθενείς. Όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά για την προσέλκυση περισσότερων κλινικών μελετών. Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε αυτόνομο τμήμα κλινικών μελετών ώστε να διευκολύνουμε το επιστημονικό προσωπικό σε όλα τα διοικητικά κομμάτια έτσι ώστε να μπορούν να ασκούν το επιστημονικό κομμάτι ευκολότερα. Επιπλέον, υπογράψαμε μια στρατηγική συμφωνία με την εταιρεία HACRO, η οποία ανέλαβε να εκπαιδεύσει το προσωπικό μας, να μας βοηθήσει να στήσουμε διοικητικά το γραφείο κλινικών μελετών, αλλά και να μας ενημερώσει για τον ενδεδειγμένο τρόπο προσέλκυσης και ένταξης περισσότερων ασθενών στις κλινικές μελέτες».

Ρωτήσαμε την διοικητή του Νοσοκομείου «Αγίος Σάββας» πώς η διαδικασία της διαπίστευσης αναβαθμίζει στο σύνολο του τις υπηρεσίες ενός νοσοκομείου και πόσο πιο ευέλικτο το κάνει σε συνεργασίες με άλλα νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

«Μέσω όλης αυτής της διαδικασίας γινόμαστε εκ των πραγμάτων περισσότερο εξωστρεφείς και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε από τη διεθνή διαπίστευση μας υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στην ογκολογία να συμμετέχουμε σε προγράμματα εκπαιδευτικά και ερευνητικά και μέσω όλων αυτών να αξιολογούμαστε και για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε αλλά και για το επίπεδο τεχνογνωσίας που κατέχουμε επιστημονικά», απάντησε η κ. Μπαλαούρα, η οποία αναφέρθηκε και στην βελτίωση των υποδομών επισημαίνοντας πως ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά έργα στο νοσοκομείο, όπως η κτηριακή αναβάθμιση των χειρουργείων, η ανακαίνιση δύο ορόφων του νοσοκομείου όπου θα δημιουργηθεί μονάδα νέων έτσι ώστε ασθενείς νεότερης ηλικίας να μπορούν να λαμβάνουν τη θεραπεία τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

«Έχουμε επίσης τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του "Αγίου Σάββα". Και βεβαίως την εγκατάσταση τέταρτου γραμμικού επιταχυντή που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει αρκετά στην εξομάλυνση των χρόνων αναμονής για ακτινοθεραπεία».

