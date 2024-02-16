«Κόφτη» στα γενόσημα φάρμακα τρία ευρώ ανά σκεύασμα ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η επιπλέον επιβάρυνση ενός ασθενούς στα γενόσημα δεν μπορεί να υπερβαίνει στο εξής το ύψος των τριών ευρώ για κάθε σκεύασμα, σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, που υπέγραψε σήμερα Παρασκευή, ο υπουργός Υγείας.

Για την απόφαση αυτή ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε πως κάθε εφαρμογή πολιτικής πρέπει να εξυπηρετεί διάφορους στόχους. «Από τη μία, στην προκειμένη περίπτωση τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, πράγμα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εάν θέλουμε να μπορούμε να διευκολύνουμε την είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων στην τελική λίστα και αν είναι να σώσουμε περισσότερες ανθρώπινες ζωές και από την άλλη, να αποφύγουμε την υπερβολική επιβάρυνση των ασθενών στην περίπτωση που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να αλλάξουν το σκεύασμα το οποίο χρησιμοποιούν», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Η πρόσφατη απόφαση του ΕΟΠΥΥ, λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φτηνότερο γενόσημο, συνεχίζει ο Α. Γεωργιάδης και προσθέτει: «Αυτό δυνητικά δημιουργεί τον κίνδυνο ότι αν ένας ασθενής ή ο γιατρός του επιλέγει ένα ακριβότερο γενόσημο, η διαφορά επιβαρύνει τον ασθενή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η βάση είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί οι τιμές των γενοσήμων είναι χαμηλές και κοντά η μία με την άλλη. Σε κάποιες όμως οριακές περιπτώσεις αυτό θα μπορούσε δυνητικά να είναι και αρκετά μεγάλη επιβάρυνση.

Για να αποφύγουμε, λοιπόν, αυτήν την στρέβλωση, που δεν αποτελεί πολιτική μας βούληση, προσέθεσα σε νέα Υπουργική Απόφαση "κόφτη" στα 3 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για τα γενόσημα φάρμακα η επιπλέον επιβάρυνση ενός ασθενούς δεν μπορεί να είναι περισσότερη από 3 ευρώ ανά σκεύασμα»

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι με την πολιτική διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων να εξοικονομηθούν χρήματα από την δαπάνη και να υπάρξει χώρος για την εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών που θα τις έχει απόλυτη ανάγκη ο κόσμος. «Όταν ο ασθενής χρειαστεί ένα καινοτόμο φάρμακο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να του το δώσουμε» καταλήγει ο Α· Γεωργιάδης.

