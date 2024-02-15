Ορμονικές Διαταραχές: Γιατί δεν χάνεις βάρος; Πώς μπορείς να το διαχειριστείς μέσω της διατροφής;

Δυσκολεύεσαι να χάσεις βάρος αν και τα κάνεις όλα σωστά; Δεν είσαι η μόνη. Αν και το κλειδί για την απώλεια βάρους φαίνεται να είναι μια απλή εξίσωση του “πόσες θερμίδες καίμε και του πόσες δαπανούμε”, στη πραγματικότητα υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που σαμποτάρουν αυτή σου την προσπάθεια.

Όπως γνωρίζουμε, οι ορμόνες υποστηρίζουν πολλές ζωτικές λειτουργίες μέσα στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς μας να διατηρούμε τους μύες, να χάνουμε σωματικό λίπος και να βιώνουμε άγχος και πείνα. Όταν όμως εμφανίζεται μια ορμονική ανισορροπία, γίνεται πολύ πιο δύσκολο να χάσει κανείς βάρος. Οι ορμόνες που επηρεάζουν την απώλεια βάρους των γυναικών περιλαμβάνουν:

Οιστρογόνα και προγεστερόνη

Κορτιζόλη

Ορμόνες του θυρεοειδούς

Οιστρογόνα και προγεστερόνη

Τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη είναι οι κύριες γυναικείες σεξουαλικές ορμόνες και παίζουν ρόλο σε πολλές σημαντικές οδούς , καθώς ρυθμίζουν την όρεξη, τις διατροφικές συμπεριφορές, και τον μεταβολισμό. Οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω ορμονών συνοδεύεται από:

Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS)

Αύξηση βάρους

Κούραση- ληθαργικότητα

Αν και είναι φυσικό φαινόμενο, οι ορμονικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου, είναι αυτές που ευθύνονται για την δυσκολία στην απώλεια βάρους στις γυναίκες. Οι γυναίκες τείνουν να τρώνε σημαντικά περισσότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια της ωχρινικής φάσης (τις ημέρες που προηγούνται της περιόδου) σε σύγκριση με την ωοθυλακική φάση (ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα της περιόδου). Έτσι, αντικατοπτρίζοντας τις επιδράσεις της προγεστερόνης στην όρεξη , η αύξηση της πείνας στην ωχρινική φάση σημαίνει ότι η έναρξη μιας δίαιτας αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολη. Η φυσική διακύμανση των ορμονών του φύλου δεν είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί άμεσα, αλλά μπορεί να ελεγχθεί από τις συνήθειες γύρω από την διατροφή και την άσκηση που επιλέγουμε.

Κορτιζόλη

Η κορτιζόλη είναι επίσης γνωστή ως η ορμόνη του stress, και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην απώλεια βάρους. Τα επινεφρίδια, που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά, απελευθερώνουν την ορμόνη κορτιζόλη ως απόκριση τόσο στο σωματικό όσο και στο ψυχολογικό stress. Το οξύ (βραχυπρόθεσμο) stress είναι απαραίτητο για την επιβίωση και την προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού στη ζωή. Ωστόσο, όταν αυτό το άγχος γίνεται μακροχρόνιο (χρόνιο), είναι σημαντικό να “δράσουμε”. Όταν βιώνουμε χρόνιο stress, τα επίπεδα κορτιζόλης αυξάνονται υπερβολικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα συμπτώματα όπως:

Κατασταλμένη ανοσοποιητική λειτουργία

Αυξημένη όρεξη

Αύξηση βάρους γύρω από την κοιλιά (κοιλιακό λίπος)

Μυϊκή απώλεια

Σημαντικές αλλαγές για να βελτιώσουμε τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης είναι η ξεκούραση, ο ποιοτικός ύπνος, η σωστή και ισορροπημένη διατροφή αλλά και ο διαλογισμός με σκοπό να μειώσουμε το stress.

Ορμόνες του θυρεοειδούς

Οι ορμόνες του θυρεοειδούς ρυθμίζουν τον μεταβολικό μας ρυθμό και επομένως παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Όταν το σώμα δεν μπορεί να παράγει αρκετές από τις θυρεοειδικές ορμόνες (υποθυρεοειδισμός), επιβραδύνει σημαντικά τον μεταβολισμό, με αποτέλεσμα η απώλεια βάρους να γίνει πιο δύσκολη. Ενώ η διατροφή μπορεί να προκαλέσει ορισμένες ανωμαλίες του θυρεοειδούς, είναι επίσης απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι γενετικά. Επομένως, τα καλά ρυθμισμένα επίπεδα θυρεοειδών ορμονών , είναι βασική προϋπόθεση για την απώλεια βάρους.

Πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω την επιτυχία της δίαιτας και να ελαχιστοποιήσω τις ορμονικές ανισορροπίες;

Οι ορμόνες θα παίζουν πάντα ρόλο στην απώλεια λίπους, αλλά κάνοντας απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής, μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας και να πετύχουμε απώλεια βάρους, διατήρηση βάρους και κυρίως ορμονική ισορροπία.

Βελτίωσε τη διατροφή σου

Το να ακολουθείς μια καλά ισορροπημένη διατροφή είναι ζωτικής σημασίας. Οι τροφές για τη βελτιστοποίηση της υγείας περιλαμβάνουν κυρίως:

Μη επεξεργασμένα προϊόντα

Πηγές άπαχης πρωτεΐνης (κρέας, κοτόπουλο, αυγό, ψάρι, θαλασσινά)

Δημητριακά Ολικής αλέσεως

Φρούτα και λαχανικά

Φυτικές ίνες

Σίγουρα αυτά τα τρόφιμα ξέρεις ότι πρέπει να ενταχθούν στο διαιτολόγιο σου. Τόσο για ένα υγιές σωματικό βάρος , όσο και για την εξισορρόπηση των ορμονών. Κάθε επεξεργασμένο τρόφιμο πλούσιο σε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένο λίπος είναι σε θέση να απορυθμίσει την φυσιολογική τους έκκριση και να σου προκαλέσει διάφορες ανωμαλίες. Ειδικά, όταν η κατανάλωση αυτών , είναι συχνή.

Μείωσε την έκθεση σε εξωγενή οιστρογόνα

Οι ορμονικές ανισορροπίες μπορεί επίσης να επηρεαστούν από την έκθεσή μας σε εξωγενή οιστρογόνα. Τα εξωγενή οιστρογόνα είναι μια περιβαλλοντική πηγή οιστρογόνων που μιμείται τα οιστρογόνα μέσα στο σώμα και μπορεί να προκαλέσει ανισορροπίες. Παραδείγματα εξωγενών οιστρογόνων περιλαμβάνουν:

Γυναικεία αντισυλληπτικά χάπια

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT)

Υπήρξε επίσης μια αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την καθημερινή έκθεση από πηγές στα τρόφιμα, τα πλαστικά και άλλα οικιακά προϊόντα/καλλυντικά.

Ασκήσου

Η τακτική σωματική δραστηριότητα όχι μόνο θα βοηθήσει στη ρύθμιση της πείνας σου και στον έλεγχο του βάρους, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση:

Stress

Εμφάνιση υπέρτασης

Εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Εμφάνιση Καρδιαγγειακών νοσημάτων

Η αδράνεια και η καθιστική ζωή μπορεί να οδηγήσει επίσης, σε αύξηση της κυκλοφορίας των οιστρογόνων, προκαλώντας ορμονική ανισορροπία και καθιστώντας την απώλεια βάρους ακόμα πιο δύσκολη.

De-stress Yourself

Η ενσωμάτωση της διαχείρισης του άγχους στη ρουτίνα σου είναι θεμελιώδης για να ζήσεις μια ισορροπημένη ζωή. Δραστηριότητες όπως ο διαλογισμός και η yoga μπορεί να μην είναι για όλους, αλλά

μελέτες έχουν δείξει ότι βελτιώνουν πολλά συμπτώματα. Ο διαλογισμός και η yoga μπορούν να μειώσουν:

Ανησυχία

Κατάθλιψη

Πόνο

Επίπεδα κορτιζόλης

Πίεση αίματος

Καρδιακούς παλμούς

Κοιμήσου καλά

Η προτεραιότητα στον ύπνο μπορεί να κάνει θαύματα , τόσο για την υγιή έκκριση κορτιζόλης όσο και για την απώλεια βάρους. Ο ύπνος έχει πολλά οφέλη για την υγεία και οι περισσότερες μελέτες έχουν συνδέσει την κακή ποιότητα ύπνου με την αύξηση βάρους. Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι επειδή απορρυθμίζεται η έκκριση κορτιζόλης και ο δεύτερος είναι ότι η έλλειψη ύπνου προκαλεί κόπωση, κακή διάθεση, αυξημένη πείνα και λιγούρες.

Φυσικά, πολλές ακόμα ορμονικές αλλαγές, όπως η γκρελίνη , η λεπτίνη, το πεπτίδιο YY, μπορούν να δυσκολέψουν την απώλεια βάρους, ωστόσο στην κάθε γυναίκα αυτό ελέγχεται εξατομικευμένα. Συνολικά, η επιδίωξη μιας ισορροπημένης διατροφής, ο ξεκούραστος και ποιοτικός ύπνος και η τακτική άσκηση μπορεί να ωφελήσει την υγεία, την απώλεια βάρους, και να μειώσει τυχόν ορμονικές ανωμαλίες.

