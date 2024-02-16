Επεμβατική διερεύνηση και αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου

Η πρόληψη με υγιεινό τρόπο ζωής η/και φάρμακα έχει σημαντικότατο ρόλο στην μείωση της συχνότητας και των επιπτώσεων της.

«Όταν όμως εκδηλωθεί κλινικά π.χ. με σταθερή στηθάγχη, με ασταθή στηθάγχη ή με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου πολύ συχνά απαιτείται η επεμβατική διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου με στεφανιογραφία και ακολούθως η αντιμετώπιση της με διαδερμική αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent ή με αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-pass)» εξηγεί ο κ. Δημήτρης Αλεξόπουλος Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Metropolitan General και συνεχίζει:

«H στεφανιογραφία γίνεται με τοπική αναισθησία, από το χέρι, συνήθως διαρκεί 5-15 λεπτά και ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου μετά από 4 ώρες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αν υπάρχουν σημαντικές στενώσεις και δεν αρκεί η φαρμακευτική αγωγή μόνον, ακολουθεί η επεμβατική αντιμετώπιση της νόσου με αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent (μπαλονάκι) από τον επεμβατικό καρδιολόγο και πιο σπάνια με by-pass από τον καρδιοχειρουργό. Η αγγειοπλαστική γίνεται τις πιο πολλές φορές στην ίδια συνεδρία με την στεφανιογραφία, όπως λέμε ad hoc, με τοπική αναισθησία, διαρκεί περίπου 15-60 λεπτά ανάλογα με την πολυπλοκότητα της, με άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και έξοδο του από το νοσοκομείο την επομένη ημέρα. Αν βέβαια γίνεται στο πλαίσιο οξέος στεφανιαίου συνδρόμου π.χ. οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου, η διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς καθορίζεται από αυτό, συνήθως άλλες 3-5 ημέρες» προσθέτει.

Τα αποτελέσματα της αγγειοπλαστικής έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια με την χρήση εξελιγμένων stents που απελευθερώνουν ειδικό φάρμακο ώστε να αποφεύγεται η υποτροπή, αντιθρομβωτικών φαρμάκων για αποφυγή θρομβώσεων στην οξεία φάση και χρονίως καθώς και ενδοαγγειακών τεχνικών απεικόνισης με τις οποίες βελτιστοποιούμε την τοποθέτηση των stents.

Με αυτό τον τρόπο η αγγειοπλαστική επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Ειδικότερα, σε σχέση με τη φαρμακευτική θεραπεία μόνον, η αγγειοπλαστική όταν εφαρμόζεται στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα προσφέρει περισσότερα χρόνια ζωής, ενώ στους χρόνιους ασθενείς, λιγότερα ενοχλήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

«Όλοι οι ασθενείς που θα εκδηλώσουν στεφανιαία νόσο χρειάζεται να παίρνουν εφ’ όρου ζωής φάρμακα όπως ασπιρίνη και στατίνη. Επιπλέον, και για βραχύ χρονικό διάστημα, συνήθως 6-12 μήνες, ο ασθενής μετά την αγγειοπλαστική πρέπει να λάβει πέραν της ασπιρίνης και δεύτερο αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο για να αποφύγουμε την θρόμβωση του stent, κάτι που με αυτό τον τρόπο συμβαίνει πολύ σπάνια, στο 0,5% των περιπτώσεων», καταλήγει ο κ. Αλεξόπουλος.

