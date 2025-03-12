Νέα κλήρωση για την ένταξη, περίπου, 500 επιπλέον ατόμων με αναπηρία στο πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου, σύμφωνα με τροποποίηση της κοινής απόφασης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίας Ζαχαράκη και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Το πρόγραμμα είναι ύψους 42 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιπλέον ωφελούμενοι θα προέλθουν από τις ήδη υφιστάμενες αιτήσεις που ήταν επιλέξιμες κατά τις δυο φάσεις του προγράμματος (α΄ φάση: Αττική, β ΄φάση: υπόλοιπες περιφέρειες) οι οποίες δεν είχαν μέχρι σήμερα κληρωθεί. Η κλήρωση θα γίνει σε συνέχεια των δυο κληρώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά της δυο φάσεις του προγράμματος. Ήδη έχουν κληρωθεί και αξιολογηθεί, κατά την α΄ φάση, στην Αττική 1.200 άτομα με αναπηρία και κατά τη β΄ φάση 1.250 άτομα στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Αυτή τη στιγμή, 1.328 άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού και 1.879 προσωπικοί βοηθοί έχουν απασχοληθεί στο πρόγραμμα, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο με αναπηρία μέσα στη μέρα να απασχολεί περισσότερους από έναν προσωπικούς βοηθούς.

Ο ΟΠΕΚΑ έχει καταβάλει από τον Απρίλιο του 2023 μέχρι σήμερα 14,13 εκ. ευρώ, σε δικαιούχους οι οποίοι με τη νέα κλήρωση αναμένεται να αυξηθούν.

Όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ του προγράμματος, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, το πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Μάρτιος 2026) προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η μετάβαση, στην υπό σχεδιασμό, καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα έχει εισαγάγει τον θεσμό του Προσωπικού Βοηθού για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία συμπερίληψης και αυτονομίας καθώς τα άτομα με αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τους προσωπικούς, επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς τους στόχους και να ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό, η «Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030: Μία Ελλάδα με όλους, για όλους» που υλοποιείται, υπό τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και διαρθρώνεται σε 7 πυλώνες και 27 κομβικούς στόχους, αποτελεί μια καθοριστική πρωτοβουλία, σε συνέχεια της πολιτικής που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση από το 2019 για την εξασφάλιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της πλήρους ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Εντός του Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί νέα διαδικασία ανάδειξης ωφελούμενων από τις υπάρχουσες εγκεκριμένες αιτήσεις, από την οποία θα προκύψουν, περίπου 500 επιπλέον ωφελούμενοι. Το 2025 ευελπιστούμε να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι περισσότερα από 1.800 άτομα με αναπηρία να έχουν προσωπικό βοηθό, ενισχύοντας την αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση τους».



