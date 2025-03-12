Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης τελέστηκε στο Αίγιο, η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου.

Η μητέρα της, Αγγελική, έφτασε υποβασταζόμενη στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, αδυνατώντας να πιστέψει την απώλεια της κόρης της.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρετούν σήμερα, 12 Μαρτίου, την Καίτη Κωνσταντίνου, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, σε ηλικία 61 ετών.

Η κηδεία της τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Αίγιο, την πόλη που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια. Από τις 11 το πρωί, η σορός της βρίσκεται στον ναό, με τους αγαπημένους της να τη συνοδεύουν στο τελευταίο της ταξίδι.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην τελευταία της κατοικία τη συνοδεύουν οι: Μαρία Καβογιάννη, Πάνος Σταθακοπόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Σπύρος Κούλης, Αντώνης Καλομοιράκης, Βασίλης Θωμόπουλος, Βάσω Γουλιελμάκη κ.α

Η ίδια η Καίτη Κωνσταντίνου είχε εκφράσει την επιθυμία της να ταφεί δίπλα στον πατέρα της, στον τόπο που μεγάλωσε. Η απώλειά του όταν ήταν μόλις 8 ετών τη σημάδεψε βαθιά, αλλά η μητέρα της στάθηκε δίπλα της με αγάπη και αφοσίωση, μεγαλώνοντας τις δύο κόρες της.

Πηγή: skai.gr

