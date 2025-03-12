Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το τελευταίο «αντίο» στην Καίτη Κωνσταντίνου στο Αίγιο: Ράγισε καρδιές η μητέρα της

Η ηθοποιός που πάλευε ενάμισι χρόνο με τον καρκίνο τη Δευτέρα έχασε τη «μάχη» - Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της, τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία

κηδεία

Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης τελέστηκε στο Αίγιο, η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου.

Η μητέρα της, Αγγελική, έφτασε υποβασταζόμενη στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, αδυνατώντας να πιστέψει την απώλεια της κόρης της.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρετούν σήμερα, 12 Μαρτίου, την Καίτη Κωνσταντίνου, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, σε ηλικία 61 ετών.

k

Η κηδεία της τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Αίγιο, την πόλη που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια. Από τις 11 το πρωί, η σορός της βρίσκεται στον ναό, με τους αγαπημένους της να τη συνοδεύουν στο τελευταίο της ταξίδι.

k

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην τελευταία της κατοικία τη συνοδεύουν οι: Μαρία Καβογιάννη, Πάνος Σταθακοπόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Σπύρος Κούλης, Αντώνης Καλομοιράκης, Βασίλης Θωμόπουλος, Βάσω Γουλιελμάκη κ.α

κηδεια

Η ίδια η Καίτη Κωνσταντίνου είχε εκφράσει την επιθυμία της να ταφεί δίπλα στον πατέρα της, στον τόπο που μεγάλωσε. Η απώλειά του όταν ήταν μόλις 8 ετών τη σημάδεψε βαθιά, αλλά η μητέρα της στάθηκε δίπλα της με αγάπη και αφοσίωση, μεγαλώνοντας τις δύο κόρες της.

κηδεια

κηδεια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κηδεία ηθοποιός Αίγιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark